San Donato Milanese, 16 maggio 2023 – Per essere efficaci, i progetti di prevenzione e di promozione della salute devono coinvolgere tutti i cittadini e le istituzioni del territorio, con una particolare attenzione per scuole e ragazzi. I programmi “Food Game” ed “EducaPari” nascono proprio con questo obiettivo: promuovere sani stili di vita nelle scuole secondarie di secondo grado della Città metropolitana di Milano e della provincia di Lodi, seguendo la metodologia dell’educazione tra pari.

Martedì 16 maggio, al Parco Enrico Mattei di San Donato Milanese, ATS Città Metropolitana di Milano ha organizzato “Gioco, Salute e Pace”, l’evento finale dei due programmi che nell’anno scolastico 2022/2023 hanno coinvolto 46 istituti. All’incontro, realizzato con il patrocinio del Comune di San Donato Milanese, erano presenti circa 200 studenti.

Nel corso della mattinata si sono svolte diverse attività: dalla creazione di cartelloni con messaggi di salute usando le tre parole della giornata (“Gioco, Salute e Pace”) alla realizzazione di un flash mob sul tema dell’incontro, passando per la proclamazione delle squadre che hanno realizzato il miglior percorso durante l’anno, vincendo l’edizione di Food Game 2022-2023. Ultima tappa della giornata: ballo di gruppo, guidato da uno dei peer delle edizioni precedenti di Food Game.

«È la prima volta – spiega Walter Bergamaschi, Direttore generale di ATS Città Metropolitana di Milano – che la nostra ATS propone in forma congiunta gli eventi di chiusura delle attività dei due programmi. È certamente una modalità che permettere da una parte un’ulteriore occasione di conoscenza fra i ragazzi coinvolti e, dall’altra, di rafforzare il messaggio promosso dai progetti».

«È stato un grande piacere – dichiara Massimo Zuin, Assessore allo sport e alla salute del Comune di San Donato – ammirare il parco Mattei, luogo di sport e socializzazione, animato da centinaia di ragazzi accomunati da valori positivi in tema di salute e corretti stili di vita. Oggi abbiamo assistito a un momento educativo importante: ricerca del benessere fisico e mentale attraverso il gioco e l’attività fisica».

L’evento è stato importante perché gli studenti hanno avuto l’occasione di mostrare e condividere quanto realizzato durante l’anno all’interno del percorso che li ha coinvolti e di sperimentare, in più modi, il concetto di “salute” insieme agli altri ragazzi.

Programma Food Game

Il programma Food Game, è articolato come gioco a squadre i cui temi spaziano tra la promozione della sana alimentazione, della riduzione dello spreco alimentare, della sostenibilità e del movimento. All’interno del percorso, ogni anno, gli studenti assumono un ruolo differente: le scuole che aderiscono, suddivise in squadre, giocano in Rete usando Instagram e YouTube, due tra i social network più popolare tra gli adolescenti.

Questo progetto ha anche lo scopo di valorizzare ogni singola personalità e garantisce “l’apprendimento divertendosi”: le squadre sono, infatti, invitate ad approfondire i temi del gioco progettando delle azioni concrete nella vita quotidiana, prevalentemente a scuola ma non solo.

Ogni squadra dovrà realizzare 7 azioni chiamate “tappe” durante i mesi scolastici. Le tappe vengono valutate dal personale del servizio Igiene Alimenti e Nutrizione di dell’ATS e più saranno dei lavori completi, creativi e virali, più la squadra riceverà punti.

Ecco qualche esempio di tappe, preso direttamente dalle scorse edizioni: l’organizzazione di “Fruit Day a scuola”, di una “Camminata multi-generazionale”, “Farsi cuochi di un piatto salutare” o ancora “Produrre un murales sui temi del gioco”. Le squadre possono scegliere tra 30 tappe differenti.

Quest’anno l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha collaborato con Food Game tramite uno studio con focus sulla teoria della Gamification.

Il programma Educapari

EducaPari è un programma di promozione della salute e prevenzione di comportamenti a rischio, che ingaggia gli studenti delle classi più avanzate per promuovere fra questi e fra i ragazzi delle classi inferiori l’acquisizione di conoscenze corrette in tema di salute e il rafforzamento delle competenze (life skill) utili a sviluppare consapevolezza e attenzione nelle proprie scelte, a favore di stili di vita sani e comportamenti salutari.

Il programma si propone di costruire e rafforzare il senso di efficacia personale e collettiva dei ragazzi attraverso la metodologia dell’educazione tra pari e attraverso la costituzione di un gruppo di adolescenti adeguatamente formato che funga da moltiplicatore dei messaggi di salute.

EducaPari utilizza il gruppo e l’influenza tra gli studenti, all’interno di un approccio complessivo che ingaggia l’intera comunità scolastica nel condividere messaggi corretti e obiettivi di salute: prevenzione dell’uso e abuso di sostanze (tabacco, alcol e droghe), capacità di affrontare situazioni di bullismo e cyberbullismo, maggiore consapevolezza in tema di affettività e sessualità, prevenzione delle Infezioni sessualmente trasmissibili.

Oltre ad ATS, al programma EducaPari partecipano molti operatori delle ASST che affiancano l’Agenzia nella parte di formazione e coinvolgimento dei ragazzi nelle scuole, partecipando in modo attivo alla realizzazione delle attività.

Le scuole che hanno partecipato a Food Game e a Educapari

Per il programma Food Game sono state coinvolte 14 classi di 11 istituti:

· Liceo Primo Levi – San Donato Milanese (MI)

· ITIS E. Mattei – San Donato Milanese (MI)

· Liceo Giovanni Paolo I – Melegnano (MI)

· IIS A. Cesaris – Casalpusterlengo (LO)

· IPSIA Majorana – Cernusco sul Naviglio (MI) e Melzo (MI)

· IIS Caterina da Siena – Milano

· IIS Vilfredo Federico Pareto – Milano

· Liceo Preziosissimo Sangue – Milano

· Liceo artistico Einaudi – Magenta (MI)

· IIS Merli – Codogno – Lodi

· Liceo Giordano Bruno – Melzo (MI)

Per il programma EducaPari sono stati coinvolti 35 plessi scolastici. Di questi, 22 sono stati presenti all’evento: