Fabio Luisi dirige la Filarmonica della Scala nella Prova Aperta

Domenica 3 novembre 2024 il quarto e ultimo appuntamento della 13ª edizione delle Prove Aperte della Filarmonica della Scala. A dirigere l’orchestra Fabio Luisi con Alessandro Taverna al pianoforte. In programma il Concerto per pianoforte n. 20 in re minore K 466 di Mozart, “Till Eulenspiegels lustige Streiche (I tiri burloni di Till Eulenspiegel)” op. 28 e “Der Rosenkavalier” – Suite op. 59 di Richard Strauss

Il ricavato della serata sarà destinato al progetto “Percorsi inconsueti al Giambellino” di Comunità del Giambellino

Dal 2010 49 gli enti coinvolti, 62 le serate benefiche organizzate, oltre 000 spettatori, per una raccolta complessiva di oltre 1.500.000 euro destinata al sociale

Domenica 3 novembre 2024 alle 19.30 quarto e ultimo appuntamento della tredicesima edizione delle Prove Aperte della Filarmonica della Scala. A dirigere l’orchestra sarà Fabio Luisi con la partecipazione di Alessandro Taverna al pianoforte. In programma il Concerto per pianoforte n. 20 in re minore K 466 di Mozart, Till Eulenspiegels lustige Streiche (I tiri burloni di Till Eulenspiegel) op. 28 e Der Rosenkavalier – Suite op. 59 di Richard Strauss.

Il ricavato della prova sosterrà “Percorsi inconsueti al Giambellino”, progetto di Comunità del Giambellino rivolto a bambini e ragazzi che vivono in contesti di povertà socioculturale nel quartiere Giambellino-Lorenteggio di Milano. Saranno organizzati laboratori di arte, arteterapia e italiano L2, uscite sul territorio e visite a luoghi di cultura. Attraverso lo sviluppo di competenze di base relazionali, emotive e cognitive e il consolidamento della relazione educativa, i minori saranno quindi coinvolti in esperienze culturali solitamente inaccessibili, in grado di avere un impatto sui loro percorsi di vita e sulle loro aspirazioni.

Grazie all’iniziativa “Giro di Prova” abbinata al progetto, che permette ai bambini e ai ragazzi di conoscere più da vicino la grande musica in vista dell’appuntamento al Teatro alla Scala cui partecipano gratuitamente, mercoledì 23 ottobre giovani beneficiari del progetto hanno potuto assistere a una lezione speciale a loro dedicata presso l’Oratorio Murialdo. Un gruppo di musicisti della Filarmonica della Scala, guidati dal violoncellista e affabile divulgatore Marcello Sirotti, li ha condotti alla scoperta della carriera e della produzione di Mozart e Strauss attraverso l’ascolto di alcuni dei loro brani.

Il ciclo benefico delle Prove Aperte, focalizzato quest’anno sul contrasto alla povertà educativa, permette al pubblico di assistere alle prove di grandi concerti presso il Teatro alla Scala a prezzi contenuti, sostenendo allo stesso tempo importanti progetti di solidarietà sul territorio milanese. Questo grazie alla collaborazione tra Filarmonica, con la generosa partecipazione di musicisti, direttori e solisti, Teatro alla Scala e Comune di Milano