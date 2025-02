La Giunta comunale ha dato parere positivo al progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nuovo, necessario come fonte di energia alternativa, per l’illuminazione e il riscaldamento e raffrescamento di Villa Forno. L’impianto, dato il vincolo di tutela esistente sull’immobile storico, sarà posizionato sulla copertura della scuola Morandi di via Cadorna 20, che a tal scopo, sarà interessata da lavori di manutenzione straordinaria su circa 600 mq di “tetto” del corpo principale, necessari e propedeutici all’installazione dell’impianto a servizio di Villa Forno.

L’Amministrazione comunale ha esaminato la relazione del progettista incaricato per le valutazioni e ha dato il suo ok per procedere con l’intervento da 325mila euro complessivi, finanziati con fondi PNRR per 311.109,56 euro a cui si aggiungono le spese tecniche da 13.890,44 euro già impegnate nel Bilancio 2025.

L’intervento consentirà di procedere alla realizzazione della ristrutturazione del Centro per l’impiego attualmente in via Gorki e che si trasferirà nella location di via Martinelli 23, come previsto nell’ambito del Piano regionale di potenziamento delle infrastrutture dei Centri per l’impiego, per almeno 10 anni con la sottoscrizione, infine, di una convenzione a tre con Città Metropolitana di Milano e Regione Lombardia.

“Questo intervento consentirà alla nostra villa storica sita a Balsamo di essere vissuta ed entrare nel pieno delle sue attività. Come già annunciato, si appresta a diventare l’Hub del lavoro e della formazione con la partnership con AFOL Metropolitana. Un recupero importante e degno per Villa Forno, reso possibile dal finanziamento PNRR ottenuto”. Ha detto il sindaco Giacomo Ghilardi.

“Abbiamo valutato il progetto e ora siamo pronti per procedere con i lavori a favore di questo edificio di notevole pregio. L’efficientamento energetico consentirà di restituire una nuova e piena fruibilità all’immobile di via Martinelli. L’impianto fotovoltaico era necessario per consentire di utilizzare gli spazi interni con consumi e costi energetici sensibilmente ridotti”. Ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Scaffidi.