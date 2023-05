LAIVin Action 2023

Dieci giorni di show, performance, incontri e focus sul ruolo e sull’importanza delle arti performative, di visite ai musei e alle eccellenze del territorio per oltre tremila studenti coinvolti e 80 istituti scolastici: è pronta a partire con numeri da capogiro la nuova edizione di LAIVin ACTION, festival realizzato dall’Associazione Culturale ILINX (capofila della manifestazione per l’edizione 2023) in collaborazione con Associazione Etre e Cooperativa Alchemilla. A essere presentati saranno gli esiti del Progetto LAIVin, laboratori delle arti interpretative dal vivo, di Fondazione Cariplo che negli anni ha coinvolto quasi 40mila studenti, 2000 docenti e oltre 300 scuole.

Dopo una fortunata edizione 2022 nella suggestiva cornice del Parco dell’Idroscalo di Milano (Segrate) – seguita all’annullamento nel 2020 per pandemia e all’edizione digitale del 2021 – torna da lunedì 22 a mercoledì 31 maggio nella sua dimensione dal vivo nella storica e attivissima Treviglio, proprio nell’anno di celebrazione di Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023, coinvolgendo oltre tremila studenti e studentesse delle ottantacinque scuole secondarie di secondo grado della Lombardia e delle province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola beneficiarie del contributo di Fondazione Cariplo sui Bandi LAIVin 2021 e 2022. I palcoscenici che ospiteranno LAIVin saranno TNT Teatro Nuovo Treviglio e il Teatro Filodrammatici, entrambi situati nel centro storico della città. Non mancheranno gli spazi laboratoriali (Spazio Hub e Auditorium della Biblioteca Civica) animati da Atelier Musamatta e MensCorpore, realtà attive sul territorio trevigliese, e dal rapper Diamante.

Questa edizione si pregia di un rapporto virtuoso con l’Amministrazione Comunale di Treviglio e con il territorio, in particolar modo con gli enti culturali e con quelli commerciali con cui sono state attivate convenzioni per arricchire l’offerta festivaliera.

Programma dettagliato

Dal 22 maggio (a partire dalle 9.30 e fino alle 18.30 circa, tutti i giorni tranne la domenica) negli spazi del Teatro Nuovo e del Teatro Filodrammatici di Treviglio si susseguiranno gli estratti dei laboratori (della durata massima di venti minuti) delle 83 scuole secondarie di secondo grado della Lombardia e delle province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola che hanno partecipato al progetto LAIVin di Fondazione Cariplo nell’anno scolastico 2022/2023.

Venerdì 26 maggio presso lo Spazio Hub (alle ore 15) si terrà un incontro pubblico alla presenza delle istituzioni (accesso gratuito con prenotazione obbligatoria scrivendo a info@progettolaivin.it, posti limitati) e dei ragazzi e delle ragazze partecipanti ai laboratori, una tavola rotonda per riflettere sul valore dei giovani nella società e sulle possibilità che sono loro offerte o che loro stessi fanno accadere per creare cultura. Gli ospiti presenti e gli studenti invitati racconteranno le proprie esperienze, guidati da Stefano Laffi, economista e sociologo di formazione (già docente di sociologia urbana presso l’Università Bicocca, di metodologia della ricerca sociale presso l’Università Cattolica e al Politecnico di Milano).

Tante le performance di professionisti a cui i partecipanti al festival e il pubblico cittadino potranno assistere. Ad alternarsi (tutti i giorni, a metà e in conclusione di giornata del Festival LAIVin) saranno Marta Zoboli (stand up comedian), i Bonora Brothers + Tia Airoldi e Marco Gilioli (musica e live painting), il poetry slam di Alessandra Racca e del suo gruppo e la Compagnia dei Minimi, composta da ex studenti del Liceo Galilei di Caravaggio.

I Bonora Brothers, gruppo di artisti calligrafi, illustratori e musicisti, tornano dopo il successo del 2022 con una performance musicale–visiva dove la vena originale folk-blues del cantautore Tia Airoldi si fonde con la maestria dei tratti di illustrazione e la calligrafia dei fratelli Stefano e Mattia Bonora. Un concerto in divenire che segue l’ispirazione del momento per variare da caldi e polverosi brani di matrice new blues a dolci ballate folk, senza tralasciare momenti psichedelici e sperimentali in cui parole, canzoni e arti visive si incontrano per farsi atmosfera.

Per la prima volta a LAIVin si esibirà Marta Zoboli, attrice comica divenuta nota grazie al programma Zelig Off a cui ha partecipato nel 2010 in coppia con Gianluca De Angelis, con cui ha condiviso un interessante percorso artistico nel palinsesto di Comedy Central. Dal 2014 al 2018 Marta ha lavorato come inviata per il programma Caterpillar di Radio 2. Al cinema ha fatto parte del cast di Tutte lo vogliono, commedia con Enrico Brignano. Con Gianluca De Angelis ha lavorato come attrice comica in spettacoli di cabaret di cui è co-autrice; il loro ultimo spettacolo comico, Strapazzami di coccole, è stato trasmesso da Comedy Central.

E ancora, spazio al poetry slam con Alessandra Racca, torinese, conosciuta sul palco e sul web come la “Signora dei calzini”, nel direttivo della Lega Italiana Poetry Slam, selezionata nel 2017 per il progetto europeo “La poesìa anda por las calles” per la costruzione di uno “spettacolo in quattro lingue” sulla poesia. Tiene corsi di scrittura creativa utilizzando il linguaggio poetico e la voglia di giocare con le parole. Ha pubblicato con Neo Edizioni le raccolte Poesie antirughe (2011), L’amore non si cura con la Citrosodina (2013), Consigli di volo per bipedi pesanti (2016). Il suo libro d’esordio è Nostra Signora dei Calzini.

Parteciperà ai momenti di apertura al pubblico anche la Compagnia dei Minimi, composta da ex studenti del Liceo Statale Galileo Galilei di Caravaggio, in provincia di Bergamo.

Il Programma completo sarà presto disponibile su www.progettolaivin.it

Fondazione Cariplo

Dal 1991 si dedica alla filantropia attraverso le proprie risorse economiche, progettuali e professionali per incentivare e supportare la realizzazione di progetti che mettano al centro il bene comune, la crescita delle persone e l’interesse collettivo. Contrastare le disuguaglianze, specialmente sostenendo le fasce più fragili della popolazione, e promuovere la crescita economica e sociale del territorio costituiscono oggi i focus principali della missione della Fondazione. Fin dalla nascita, la Fondazione è impegnata nel creare valore e opportunità per le persone e le comunità del territorio attraverso il sostegno a progetti nel campo dell’arte e della cultura, dell’ambiente, del sociale e della ricerca scientifica. Ogni anno sono realizzati (in media) più di 1000 progetti grazie a contributi a fondo perduto concessi agli enti nonprofit assegnati mediante bandi, erogazioni emblematiche, territoriali, istituzionali e patrocini, per un impegno di circa 150 milioni di euro.

Progetto LAIVin

Il Progetto LAIV – Laboratori di Arti Interpretative dal Vivo – nasce nel 2006 da un’idea di Fondazione Cariplo in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e Regione Lombardia con l’obiettivo di portare la musica e il teatro nelle scuole superiori, al fine di supportare lo sviluppo di competenze chiave di cittadinanza attiva utili a costruire il percorso di vita degli studenti. Nel 2018 LAIV diventa LAIVin, dove “in” rappresenta il radicamento profondo nel territorio. Il Progetto, infatti, si radica nella comunità creando connessioni e alleanze tra scuole e realtà del territorio grazie alla collaborazione con enti culturali nel ruolo di facilitatori. Il Progetto ha, fino ad ora, coinvolto oltre 40.000 studenti e 1700 docenti, appartenenti a ben 350 istituti scolastici del territorio di riferimento della Fondazione.

Le edizioni precedenti

L’edizione 2019 a Brescia ha visto la partecipazione di 42 istituti, per un totale di 1600 tra studenti, operatori e insegnanti provenienti da tutta la Lombardia e dalle province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola. In linea col 2019, nel 2020 si stava progettando il Festival in un nuovo territorio, le città di Lecco e Bellano, e si prospettava la partecipazione di circa 3600 studenti, operatori e docenti provenienti da 89 istituti partecipanti al progetto e selezionati dai Bandi LAIVin 2018 e 2019. L’edizione 2020 è stata annullata contestualmente all’insorgere della pandemia da Covid19, negando purtroppo ai ragazzi l’occasione di condividere il lavoro e il percorso costruiti nell’a.s. 2019-2020. L’edizione 2021 si è svolta in digitale. L’edizione 2022 ha finalmente visto il ritorno dal vivo di LAIVin Action, in uno spazio ampio e liberatorio come il Parco dell’Idroscalo di Milano (Segrate).

Associazione Culturale ILINX

L’Associazione Culturale ILINX nasce nel 1999; dal 2009 dà vita a Residenza Artistica Multidisciplinare ILINXARIUM (R.A.M.I.), selezionata all’interno del Progetto ETRE di Fondazione Cariplo e realizzata in collaborazione con il Comune di Inzago (provincia di Milano), diventando un importante centro di produzione e formazione teatrale. Nel triennio 2015-17 ottiene il riconoscimento da Regione Lombardia e MIBAC come Residenza Artistica attraverso l’ART. 45, confermato nel triennio 2018-20 in partenariato con Residenza Idra di Brescia. Nel biennio 2019/2020 vince, insieme ad altre residenze di Associazione ETRE, il Bando Boarding Pass e Boarding Pass Plus, sostenuti dal MIBACT, con il Progetto Enforce Entertainment. Associazione Culturale ILINX è un soggetto accreditato del Sistema coordinato per la promozione dei “temi della creatività” nel sistema nazionale d’istruzione e formazione del MIUR, a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022, per l’attività formativa teatrale nelle scuole. https://ramiproject.it/ilinx-teatro/

Associazione Etre

Associazione Etre è un network che raccoglie residenze teatrali e multidisciplinari che hanno sede in Lombardia. Nata nel 2008 in seno al Progetto Etre promosso da Fondazione Cariplo, a oggi comprende 14 Residenze che articolano la loro attività su tutto il territorio della regione. L’associazione si adopera per sostenere le attività di rete, lo scambio di buone pratiche e la nascita di progettualità comuni tra le sue residenze, accompagnandole in un percorso di continua crescita, anche a livello internazionale. www.etreassociazione.it

Cooperativa Alchemilla

Nata dall’incontro di esperti in differenti discipline, Alchemilla promuove l’inclusione, la partecipazione e lo sviluppo di comunità attive attraverso l’utilizzo delle arti performative. Nei progetti che realizza pone particolare attenzione alla promozione dell’autorialità individuale e collettiva all’interno di processi di co-costruzione sociale. Grazie all’esperienza sviluppata negli anni, svolge attività di consulenza, supervisione e formazione sull’utilizzo delle pratiche del teatro sociale nei diversi contesti scolastici. I professionisti di Alchemilla hanno seguito i processi formativi e di tutoraggio del Progetto LAIV sin dal suo avvio nel 2007. www.alchemillalab.it