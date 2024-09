Si è tenuta oggi in Cascina Centro Parco la conferenza stampa sull’ampliamento del Parco Nord Milano con le aree del Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) GruBrìa di Cinisello Balsamo.

Alla presenza dell’Assessore al Territorio e Sistemi Verdi di Regione Lombardia, Gianluca Comazzi, il Sindaco di Cinisello Balsamo, Giacomo Ghilardi, ha comunicato il via ufficiale all’iter procedurale di annessione dei circa 150 ettari a nord di Cinisello nell’area protetta di Parco Nord Milano.

La scorsa settimana si è tenuta infatti la conferenza programmatica alla quale hanno partecipato gli amministratori della Comunità del Parco e il rappresentante della Provincia di Monza e della Brianza, in occasione della quale è stata approvata la proposta di ampliamento ed il relativo documento di indirizzo. Tale proposta è poi stata adottata dalla Comunità del Parco in via definitiva e inviata a Regione Lombardia.

“Oggi voglio sottolineare la scelta coraggiosa, legata alla tutela del territorio, che abbiamo compiuto assieme al Sindaco Ghilardi. Sappiamo che il Nord Milano è un territorio densamente urbanizzato: questo ampliamento dei confini del Parco è una decisione presa nell’interesse dei cittadini e dell’ambiente” – commenta Gianluca Comazzi, Assessore al Territorio e Sistemi Verdi di Regione Lombardia – “Una scelta di ‘rigenerazione’, che offrirà a tante persone che non possono permettersi vacanze l’opportunità di godere di un po’ di svago assieme alle loro famiglie. Avere dei polmoni verdi come questi, aperti alla comunità, è qualcosa di molto importante. Questo percorso ci aiuterà a raggiungere un obiettivo che come Regione Lombardia ci siamo prefissati: vogliamo arrivare ad avere il 30% del territorio regionale sotto un sistema di aree protette entro il 2030. La direzione presa è quella giusta e nel giro di pochi mesi procederemo con l’approvazione della legge che ratificherà l’estensione dei confini del Parco”.

Un iter procedurale iniziato mesi fa, con il Consiglio Comunale di Cinisello Balsamo che, la scorsa primavera, ha deliberato all’unanimità l’annessione delle aree del Parco Grubria al Parco Nord Milano, con quello che rappresenta per il Comune un atto storico e strategico per garantire una maggiore tutela ambientale del territorio.

“Siamo di fronte ad un evento particolarmente importante per il Comune di Cinisello Balsamo, una scelta che è partita dal basso con 54 associazioni che hanno sottoscritto un patto con Amministrazione comunale” – dichiara Giacomo Ghilardi, Sindaco di Cinisello Balsamo – “Il mio ringraziamento va al comitato promotore, ai tecnici comunali, all’Ente Parco Nord Milano che hanno lavorato per questo risultato. Questo ampliamento ha il grande obiettivo di dare un forte vincolo ambientale alle aree e dare alle stesse un futuro. Abbiamo di fronte un patrimonio a verde preziosissimo che lasciamo in eredità alle nuove generazioni. Ogni mira urbanistica su queste aree viene definitivamente cancellata”.

Una decisione alla quale il Comune è arrivato anche grazie al lavoro della rete di associazioni locali che si sono riunite nel Comitato per il Grande Parco, coinvolgendo oltre 50 realtà del Terzo Settore cinisellese nella firma dell’appello consegnato nel dicembre 2023 al Sindaco per il trasferimento delle aree.

“Tutte le associazioni del Comitato si riconoscono nella missione della cura del bene comune, il patrimonio naturale è il nostro bene comune che ha stimolato le realtà locali a mettersi in rete” – spiega Giuliana Daniele, rappresentante del Comitato delle associazioni per il Grande Parco – “La città si deve porre la domanda su quali servizi ecosistemici può offrire come “città verde”, imprescindibile quando è presente del verde urbano. I benefici che ne derivano sono poi tangibili sia sulla città che sui cittadini e le Amministrazioni ne hanno la responsabilità sia nel presente che nel futuro, se pensiamo all’eredità che lasciamo. Noi auspichiamo che sia quella di preservare il nostro patrimonio naturale cha un valore immenso”.

Passando all’interno del Parco Regionale infatti, le aree interessate saranno soggette a maggiori vincoli, con leggi e norme molto più stringenti rispetto a quelle dei PLIS, garantendo quindi maggiore tutela del patrimonio naturale per le generazioni future.

“Siamo felici di questa proposta di ampliamento che porta le aree del Comune di Cinisello Balsamo all’interno di Parco Nord Milano a raggiungere un’estensione complessiva di 300 ettari, per la quale devo ringraziare il Sindaco, il Consiglio Comunale e il Comitato di associazioni che hanno fortemente voluto questa proposta” – commenta Marzio Marzorati, Presidente di Parco Nord Milano – “Con questo ampliamento, in accordo della legge regionale n.394/91, si è posta particolare attenzione alla natura del territorio agricolo del Parco, armonizzando gli interessi di tutela con quelli di chi opera all’interno dei territori agricoli. L’obiettivo comune è quello di promuovere interventi di miglioramento ambientale e potenziamento della rete ecologica, tutelare la biodiversità, azzerare il consumo di suolo e realizzare fasce di collegamento con la città e nuove connessioni con il verde urbano anche per dare risposta ai milioni di fruitori delle aree verdi in Città Metropolitana”.