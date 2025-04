Al via le tappe europee della MotoGP per il Ducati Lenovo Team a Jerez de la Frontera

Alle spalle l’1-2 in Qatar, Marc Màrquez e Francesco Bagnaia sono al lavoro a Jerez de la Frontera per il primo weekend europeo della MotoGP. Un tracciato, quello spagnolo, in grado di esaltare le caratteristiche tecniche della Desmosedici GP con 5 vittorie Ducati di cui 4 negli ultimi 4 anni e tre sigilli consecutivi di Bagnaia nelle ultime tre edizioni (’06 Capirossi, ’21 Miller, ’22 ’23 ’24 Bagnaia).

Tornato leader nella generale dopo la P1 nella Sprint e nel GP in Qatar, tre volte vincitore in Andalusia, Marc lavora per continuare la striscia di risultati positivi che ha caratterizzato l’avvio di stagione. Secondo lo scorso anno nella gara della domenica, conquistando il primo podio in sella a Ducati Desmosedici GP della sua carriera, è pronto ad essere tra i protagonisti davanti al pubblico spagnolo.

Sensazioni positive anche per Pecco, imbattuto a Jerez negli ultimi 3 anni e davvero solido in Qatar con un’ottima P2 finale dopo una qualifica difficile. Sempre più a suo agio in sella alla Desmosedici GP, punta al passo dei più veloci.

Primo appuntamento in pista per entrambi, venerdì 25 aprile alle 10.45 locali per la prima sessione di prove libere.

Marc Márquez (#93 Ducati Lenovo Team) – 1º (123 punti)

“Il GP di Spagna a Jerez è sempre speciale, la prima gara davanti ai tifosi spagnoli della stagione. Sono contento, sarà un weekend impegnativo. In Qatar siamo andati forte, abbiamo lavorato bene e abbiamo conquistato il massimo risultato su un tracciato dove, almeno sulla carta, pensavo avrei fatto più fatica. Qui ho centrato il mio primo podio con la Ducati, l’anno scorso, dopo un bel duello con Pecco, che qui è davvero veloce, e non vedo l’ora di scendere in pista”.

Francesco Bagnaia (#63 Ducati Lenovo Team) – 3º (97 punti)

“Negli ultimi tre anni ho raccolto molto qui a Jerez e sono contento di tornarci per il GP. Siamo stati sempre molto veloci e incisivi e abbiamo centrato il massimo risultato nelle ultime stagioni. In Qatar, abbiamo raddrizzato un weekend, che dopo la qualifica, sembrava davvero molto complicato. Un altro podio importante e sensazioni alla guida sempre migliori”.

Informazioni Circuito

Paese: Spagna

Nome: Circuito de Jerez – Ángel Nieto

Giro veloce: F. Bagnaia (Ducati), 01:37.449 (163.3 km/h) – 2024

Record del circuito: F. Bagnaia (Ducati), 01:36.025 (165.8 km/h) – 2024

Velocità massima: J. Zarco (Ducati), 300,8 km/h – 2021

Lunghezza del tracciato: 4,42 km

Durata della gara sprint: 12 giri (53.04 km)

Durata della gara: 25 giri (110,58 km)

Curve: 13 (8 a destra, 5 a sinistra)

Risultati 2024

Podio: 1° Bagnaia (Ducati); 2° M. Márquez (Ducati), 3° Bezzecchi (Ducati)

Pole Position: M. Márquez (Ducati), 01:46.773 (149.1 km/h)

Giro più veloce: Bagnaia (Ducati) 01:37.449 (163.3 km/h)

Informazioni Piloti

Francesco Bagnaia

Moto: Ducati Desmosedici GP

Numero di gara: 63

GP disputati: 216 (111 x MotoGP, 36 x Moto2, 69 x Moto3)

Primo GP: Qatar 2019 (MotoGP), Qatar 2017 (Moto2), Qatar 2013 (Moto3)

Vittorie: 40 (30 MotoGP + 8 Moto2 + 2 Moto3)

Podi: 77 (54 MotoGP + 16 Moto2 + 7 Moto3)

Prima vittoria GP: Aragón 2021 (MotoGP), Qatar 2018 (Moto2), Olanda 2016 (Moto3)

Pole position: 31 (24 MotoGP + 6 Moto2 + 1 Moto3)

Prima pole: Qatar 2021 (MotoGP), Francia 2018 (Moto2), Gran Bretagna 2016 (Moto3)

Titoli mondiali: 3 (MotoGP 2023, MotoGP 2022, Moto2 2018)

Marc Márquez

Moto: Ducati Desmosedici

Numero di gara: 93

GP disputati: 271 (193 x MotoGP, 32 x Moto2, 46 x 125cc)

Primo GP: Qatar 2013 (MotoGP), Qatar 2011 (Moto2), Spagna 2008 (125cc)

Vittorie: 91 (65 MotoGP + 16 Moto2 + 10 125cc)

Podi: 153 (114 MotoGP + 25 Moto2 + 14 125cc)

Prima vittoria GP: America 2013 (MotoGP), Francia 2011 (Moto2), Italia 2010 (125cc)

Pole position: 98 (70 MotoGP + 14 Moto2 + 14 125cc)

Prima pole: America 2013 (MotoGP), Gran Bretagna 2011 (Moto2), Francia 2009 (125cc)

Titoli mondiali: 8 (MotoGP 2019, MotoGP 2018, MotoGP 2017, MotoGP 2016, MotoGP 2014, MotoGP 2013, Moto2 2012, 125cc 2010)

Informazioni Campionato, le classifiche

Piloti

Costruttori

Ducati – 1º (148 punti)

Team

Ducati Lenovo Team – 1º (220 punti)