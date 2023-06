Un susseguirsi di eventi farà da contorno al taglio del nastro della nuova piazza Costa. Ultimati anche i lavori dell’area giochi, piazza Costa da sabato 10 giugno pomeriggio sarà interamente fruibile.

Si comincia alle ore 16.00 con un intrattenimento musicale a cura di Alex Zitelli, musicista cinisellese e autore dell’inno di Cinisello Balsamo. Alle ore 16.30 si terrà una sfilata di moda a cura di Fashion Town in collaborazione con Progetto Danza.

Il momento istituzionale sarà alle ore 17.00, con il taglio del nastro in presenza delle autorità e la posa di una targa in ricordo di Gaetano Marino, il commerciante di Piazza Costa scomparso di recente, punto di riferimento per i residenti con la sua panetteria.

A seguire un altro momento di intrattenimento per i più piccoli a cura dell’Associazione Volontari Cinisellesi, che potranno divertirsi anche su giostre gonfiabili, e per concludere alle 18.00 anguriata. A colorare la piazza ci saranno anche le tradizionali bancarelle di hobbisti

“Un altro luogo della città rinnovato. I lavori di restyling di questa piazza centrale hanno permesso di restituire ai cittadini uno spazio di ritrovo e aggregazione più ordinato e piacevole, con la realizzazione di una nuova area verde e nuovi arredi, percorsi senza barriere e più accessibili, giochi nuovi e più sicuri per i più piccoli. Un’opportunità in più anche per il rilancio del commercio e i negozianti ospitati sotto i portici e per gli eventi cittadini”, queste le parole del sindaco Giacomo Ghilardi e del vicesindaco Giuseppe Berlino con delega al Commercio, Eventi e Marketing territoriale.

La piazza è stata dotata di impianto di irrigazione per il mantenimento del verde e di videosorveglianza per garantire la sicurezza.

In occasione dell’evento la piazza resterà chiusa al traffico dalle ore 13 alle 20.