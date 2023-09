I giovani delle periferie sono solo un problema? Creaction inverte la rotta a suon di creatività e formazione. 500 i giovani coinvolti, si parte il 22 settembre da Bruzzano.

Il progetto triennale fa parte del programma globale Burberry Inspire, ideato da Burberry Group Plc, The Burberry Foundation, International Youth Foundation (IYF) e sarà localmente curato dal CSV della città metropolitana di Milano e dalle associazioni Shareradio e Spazio Umano/Milano Allnews. In calendario workshop gratuiti di canto, ballo, stand up comedy e disegno a imparare che la creatività dona strumenti per ripensare il proprio presente e quello del proprio quartiere.

Vigentino, Stadera, Gratosoglio, San Siro, Selinunte, Bruzzano, Affori, Niguarda, Bovisa. Quartieri diversi, ma accumunati da un racconto già scritto: quasi il 20% dei giovani che vi risiedono sono privi di un’istruzione formale e il 30% è disoccupato.

Per cercare di invertire la rotta, prendere in mano il proprio futuro, ideandolo di proprio pugno, circa 500 giovani saranno protagonisti di CreAction, il progetto milanese che fa parte del programma globale Burberry Inspire, ideato da Burberry Group plc, The Burberry Foundation e International Youth Foundation (IYF) per esplorare l’impatto positivo che le arti creative possono avere sulla vita dei giovani.

Nel contesto di questo progetto triennale, CSV Milano ETS, Shareradio e Spazio Umano/Milano AllNews, insieme alle organizzazioni di altri 4 Paesi in tutto il mondo, saranno quindi in prima linea per ispirare e dar voce ai giovani più ai margini delle nostre metropoli, per liberare la loro creatività e guidare il cambiamento nelle loro vite e all’interno delle proprie comunità.

“Finanza e moda sono il biglietto da visita della nostra Milano – affermano i promotori di CreAction – ma dietro questa vetrina esistono aree urbane dove si stima che il 20% di giovani non vada a scuola né lavori. La mancanza di opportunità è stata esacerbata dalla pandemia che ha prodotto un aumento della percentuale di giovani con problemi di salute mentale. Si stima, infatti, che il 25% dei giovani soffra di depressione e il 20% di disturbi d’ansia. Altresì non sorprende che i giovani delle aree a basso reddito della città di Milano siano percepiti negativamente dall’opinione pubblica e spesso ritratti esclusivamente come serbatoio di criminalità locale. Il progetto si propone quindi di ribaltare quello che sembra un destino già scritto, stimolando proprio il talento e l’energia creativa di questa fascia di popolazione, perché la creatività è in primis metodo per affrontare la vita, metodo che insegna a risolvere e superare ostacoli quotidiani, una strategia necessaria per affrontare il proprio presente, aiutando anche a migliorare la propria comunità di riferimento”.

Sul campo i primi passi del progetto CreAction prendono la forma di tre eventi pubblici animati con live performance di canto, ballo, stand up comedy e disegno a rappresentare le quattro “discipline” che i workshop gratuiti toccheranno una volta partiti.

Per la precisione si parte il 22 settembre a Bruzzano presso l’anfiteatro di Cascina Anna con un evento organizzato in collaborazione con il progetto Sopra La Panka 2.0 di cui sono partner Fondazione Aquilone e Diapason, e con il supporto del Municipio 9. La seconda tappa, il 10 ottobre, animerà piazzale Segesta insieme a Fondazione Terzoluogo e CODICI Coop Sociale Onlus.

La tappa finale di questo tour di presentazione – dove le ragazze e i ragazzi potranno già iscriversi ai workshop che inizieranno poi a novembre e continueranno per tutto il 2023 – si svolgerà il 13 ottobre al Gratosoglio durante l’inaugurazione dello Spazio BARONI85, in collaborazione con Under The Tower, We Run The Streets e B-Boy Chapter.

In contemporanea con le attività formative di CreAction a Milano, curate dal capofila CSV Milano ETS, il programma globale Burberry Inspire vedrà attivarsi tutti i partner regionali quali Community Youth Center of San Francisco (USA); Heart of Los Angeles (USA); Future for Youth Foundation (Corea del Sud); Girl Scouts of Japan (Giappone); OnSide (Regno Unito). In complesso tra Milano e tutte queste location i giovani raggiunti saranno più di 500.000.