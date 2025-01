Tumulazione ceneri animali di affezione

Dal 1° gennaio 2025 è possibile tumulare nei cimiteri milanesi le ceneri degli animali di affezione nella stessa sepoltura in cui è già presente il proprietario. Verifica qui i requisiti e le modalità per richiedere la sepoltura o la movimentazione delle ceneri dell’animale.

Cimiteri: regole e servizi

All’ingresso di ogni cimitero è esposto l’estratto del Regolamento comunale che descrive il contegno da tenere durante le visite. In sintesi, a chi visita il cimitero si chiede di osservare un comportamento consono e decoroso.

Nei cimiteri è vietato:

gettare fiori o rifiuti di ogni genere fuori dagli appositi contenitori;

calpestare le tombe e danneggiare i monumenti o gli spazi comuni;

sedersi sulle tombe e camminare al di fuori degli appositi passaggi;

fotografare o filmare cortei, funerali, operazioni cimiteriali senza preventiva autorizzazione;

l’ingresso alle persone in stato di ubriachezza o di esaltazione;

esercitare qualsivoglia forma di commercio, procacciamento d’affari e attività a scopo di lucro;

asportare fiori e piante dal cimitero;

disturbare e allontanare i gatti randagi presenti nei cimiteri;

distribuire, esporre e affiggere materiale divulgativo o pubblicitario;

apporre pubblicità su sepolture e segni funebri;

l’uso di oggetti a fiamma libera negli ossari, cinerari e nei reparti di colombari.

Sono inoltre vietati tutti quei comportamenti sanzionati da norme in vigore sul territorio comunale (a titolo esemplificativo: impossessarsi di fiori, arbusti e oggetti, l’accattonaggio, infastidire chi visita il cimitero ecc.).

Infrastrutture e servizi per il pubblico

In tutti i cimiteri cittadini sono disponibili:

servizi igienici per il pubblico;

carrozzelle per le persone invalide (rivolgersi in portineria);

una chiesa di religione cattolica, a esclusione del cimitero di Muggiano

(per informazioni rivolgersi agli uffici delle singole strutture di riferimento);

(per informazioni rivolgersi agli uffici delle singole strutture di riferimento); luoghi di culto israelitico e islamico nelle strutture cimiteriali più grandi

(Cimitero Maggiore – Monumentale – Lambrate e Bruzzano).

Inoltre nel cimitero di Bruzzano si trova un edificio destinato ai riti civili.

Cura e manutenzione delle sepolture

Le sepolture devono essere conservate in stato decoroso a cura e spesa dei familiari o dei congiunti.

Nessun segno funebre, monumento, incisione epigrafe o intervento di manutenzione possono essere collocati o eseguiti sulle sepolture senza autorizzazione comunale.

La posa delle foto è libera e può essere fatta sia in presenza del monumento che del solo giardinetto.

Nei cimiteri possono operare solo le ditte abilitate e iscritte in elenchi consultabili presso gli uffici delle strutture cimiteriali.

Ingresso animali di compagnia

È possibile portare con sé piccoli animali di compagnia tenuti nel trasportino e i cani tenuti al guinzaglio (quelli di piccola taglia possono essere tenuti anche nel trasportino). I cani di media e grossa taglia devono anche essere muniti di museruola.

Chi accede al cimitero con l’animale di compagnia deve adottare tutte le opportune cautele per non arrecare disturbo a chi visita il Cimitero e non far imbrattare i luoghi.

