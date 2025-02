PGT – Piano di Governo del Territorio

19 febbraio 2025 – Cinisello Balsamo si prepara a progettare il futuro del proprio territorio con lo strumento chiave per la pianificazione urbanistica della città con l’obiettivo di realizzare uno sviluppo armonioso e sostenibile del territorio, con un occhio di riguardo alla qualità della vita, all’ambiente e alla crescita economica.

Un piano che si caratterizzerà per l’innovazione, grazie all’impiego degli strumenti digitali, e la partecipazione. L’intento è quello di garantire un flusso informativo trasparente e accessibile, affinché ogni decisione e ogni intervento siano supportati da dati accurati e aggiornati. In questo modo, il processo di pianificazione diventa non solo più efficiente, ma anche maggiormente partecipativo, consentendo a tutti gli attori coinvolti di contribuire con le proprie competenze. A questo scopo sono già state raccolte in due occasioni le segnalazioni propedeutiche da parte dei cittadini.

“Il processo di revisione del PGT non è solo un atto tecnico, ma una vera e propria occasione per ridisegnare una diversa Cinisello Balsamo, rendendola più vivibile, accessibile e resiliente. Un passaggio cruciale capace di rispondere alle esigenze di oggi e di domani – spiega Fabrizia Berneschi, assessore all’Urbanistica -. Il mutato contesto normativo, le trasformazioni economiche e sociali e le nuove sfide della sostenibilità impongono un approccio innovativo, in grado di conciliare crescita e qualità della vita”.

Dopo le opportune scelte da parte dell’Amministrazione Comunale, il Piano nella sua completezza sarà posto all’attenzione dei cittadini. La fase partecipativa pubblica, fatto salvo il percorso di VAS per le valutazioni generali del piano sotto il profilo ambientale, avverrà post adozione, come previsto per legge, permettendo a tutti i cittadini di inviare le osservazioni.

La redazione di un PGT è un’impresa complessa

Richiede competenze specialistiche e una visione d’insieme del territorio con un approccio multidisciplinare. Si è pertanto costituito un Ufficio di Piano comunale, coordinato dal Dirigente del Settore Governo del Territorio, supportato da professionisti esterni, altamente qualificati, incaricati di seguire da vicino ogni fase del processo: dalla redazione del Piano nel suo complesso alla valutazione ambientale strategica, dall’aggiornamento dello studio geologico al supporto legale. L’investimento complessivo ammonta a 500mila euro in due annualità.

Il gruppo di lavoro ha già avviato l’attività, concentrandosi sulla raccolta, verifica e catalogazione di tutte le proposte e segnalazioni propedeutiche pervenute dai cittadini.

È in corso una dettagliata verifica dello stato di attuazione delle previsioni del PGT vigente, un focus particolare sulle edificazioni previste e realizzate e sulla dotazione dei servizi esistenti e in fase di realizzazione. Grande attenzione anche agli aspetti viabilistici e trasportistici che interessano anche il processo di redazione del PGTU (Piano Generale del Traffico Urbano) parallelamente in corso, con specifica condivisione delle analisi condotte.

Il tema della condivisione delle informazioni e della documentazione riveste un ruolo fondamentale. In quest’ottica, l’Ufficio di Piano sta già lavorando per mettere a disposizione dei professionisti incaricati una vasta e preziosa mole di documentazione. Il tutto con l’utilizzo dei sistemi informativi territoriali (SIT) che consentono di associare basi geografiche di riferimento (cartografie, ortofoto aeree, immagini satellitari, ecc.) con dati di varia natura (socio-economici, statistici, ambientali, catastali, reti tecnologiche, mobilità, ecc.).

Il team ha inoltre avviato un percorso di analisi e verifica della strumentazione pianificatoria sovraordinata nell’area territoriale metropolitana e regionale. Tale analisi non solo garantisce l’allineamento con le direttive più ampie, ma rappresenta anche un passo decisivo per assicurare uno sviluppo urbanistico equilibrato, integrato e sostenibile.

Parallelamente, si sta per dare il via alle attività del percorso legato alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), un elemento imprescindibile che accompagnerà tutto il processo di redazione del nuovo Piano di Governo del Territorio. Nell’anno in corso si darà quindi spazio alla partecipazione di chi vorrà contribuire con apposite segnalazioni all’interno della VAS.