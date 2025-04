Matteo Cressoni inizia da Barcellona l’ELMS 2025

Inizia da Barcellona l’edizione 2025 dell’European Le Mans Series, il più importante campionato continentale riservato alle GT ed ai prototipi. Il pilota mantovano torna protagonista in classe LMGT3 al volante della Porsche 992 GT3-R #60 schierata da Proton Competition.

L’ex campione della prestigiosa categoria indetta da ACO torna nella serrata classe GT con una Porsche sulla falsariga di quanto accaduto lo scorso anno. La serie si articolerà su un totale di sei appuntamenti: dopo la quattro ore in Catalogna si svolgeranno nell’ordine le competizioni di Le Castellet (Francia), Imola (Italia), Silverstone (Regno Unito), Spa-Francorchamps (Belgio) e Portimao (Portogallo).

Claudio Schiavoni accompagnerà nuovamente il forte pilota lombardo nell’arco del campionato, mentre il terzo pilota sarà il belga Alessio Picariello. Il terzetto ha già gareggiato insieme negli ultimi mesi disputando tutte le tappe dell’Asian Le Mans Series 2024/25 sempre al volante di una Porsche gestita da Proton Competition.

Il #60 dello schieramento, al termine del Prologue in vista delle sfide dei prossimi mesi, ha affermato in una nota: “Ci risiamo! Siamo pronti per dare battaglia e riprenderci quanto perso nel 2024 in diverse occasioni. Sono soddisfatto del lavoro che abbiamo svolto negli ultimi mesi e dei test degli ultimi giorni. Ovviamente sarà importante non commettere errori, ogni ritiro può costare caro in un campionato di soli sei appuntamenti”.

La 4h di Barcellona inizierà ufficialmente venerdì con la prima sessione di prove libere delle 11.50. Sabato si terranno la FP2 delle 10.10 e le qualifiche delle 15.05, mentre domenica la sfida partirà alle 12.00. Come sempre la battaglia contro il cronometro e la corsa saranno accessibili su YouTube attraverso il canale ufficiale della serie.