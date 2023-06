15 giugno 2023 – Questa estate porta nel parco di Villa Ghirlanda Silva due appuntamenti per chi vuole mantenersi in forma e, contemporaneamente, stare all’aria aperta. Dal 21 giugno prende il via “Summer Fitness 2023” e dal 25 giugno “Yoga e sound healing”. Due iniziative per godere di una delle più amate aree verdi della città durante il periodo caldo e dedicato in particolare a chi rimane in città durante tutta l’estate.

E’ a cura del Circolo Pablo Neruda “Summer Fitness 2023”, che ha l’obiettivo di promuovere la cultura del movimento abbinando sport e ambiente. La proposta sarà articolata in quattro date, il 21 giugno, 19 luglio, 29 agosto e 9 settembre, dedicati alle discipline a corpo libero, dal risveglio muscolare al Pilates al tramonto. Le lezioni saranno impartite da istruttori qualificati e prevedono: alle ore 8.45 una sessione di risveglio muscolare, alle ore 18.00, mix fit per poi concludersi con Pilates al tramonto alle ore 19.00. Il tutto gratuito e anche accompagnato da musica diffusa.

L’associazione sportiva Samana Lab propone, a sua volta, per gli amanti del genere, “Yoga e sound healing“ una serie di incontri di yoga e due eventi per adulti e bambini. Si parte domenica 25 giugno, con replica sabato 8 luglio, con Yoga Bambini 5/10 anni alle ore 16.30; seguito, alle ore 18.00, dall’evento yoga e sound healing con campane di cristallo per adulti. Dal 26 giugno al 21 settembre, poi, ogni lunedì e mercoledì, dalle 7.30, yoga del risveglio e alle 9.30 dolce, mentre il martedì e giovedì, dalle 18.30 yagasana, in sessioni a pagamento e previa prenotazione. I dettagli sulla pagina Sport del Sito del Comune di Cinisello Balsamo.

“Parte la programmazione di appuntamenti per vivere la città anche se non si va in vacanza. Ecco le prime due proposte che coniugano la ricerca o mantenimento del benessere fisico con il godimento delle nostre aree verdi cittadine. Una proposta adatta a tutti, anche ai più piccoli”. Ha commentato il Sindaco Giacomo Ghilardi.

“Abbiamo concesso il patrocinio a queste due iniziative che associano il fare sport, in modo soft, con lo stare all’aria aperta. Il movimento è importante per mantenersi in salute, a tutte le età, e l’estate è il momento migliore per dedicarsi a se stessi, quando i ritmi rallentano e la città è più tranquilla”. Così l’Assessore allo Sport e Salute, Ambiente e Verde Riccardo Malavolta.