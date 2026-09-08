Milano, 8 settembre 2026 – La Milano Fashion Week torna dal 22 al 28 settembre con un calendario che conferma la vitalità e la dimensione sempre più internazionale della moda italiana. Anche per questa edizione, la manifestazione è realizzata con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di Agenzia ICE e del Comune di Milano.

“Grazie alle sinergie che abbiamo costruito insieme a Camera Nazionale della Moda Italiana in questi anni, in occasione soprattutto delle Fashion Week, il rapporto tra Milano e il mondo della moda si è molto rafforzato, come testimoniano gli straordinari appuntamenti che accompagneranno l’apertura delle sfilate della Collezione Donna, al via a breve – ha commentato il sindaco di Milano Giuseppe Sala –. Nel corso delle Settimane della moda Milano mette a disposizione insieme a location storiche ed esclusive il suo stile, la cura del dettaglio e la capacità di innovare, contribuendo così a valorizzare abiti e creazioni di brand italiani e internazionali, di grandi maison come di stilisti emergenti. A questi ultimi, Milano è fiera di dare spazio ancora una volta al Fashion Hub: è qui che le Settimane della Moda milanesi mostrano in maniera evidente la loro insostituibile natura di vetrina e laboratorio di creatività e sperimentazione”.

“Dinamismo, apertura internazionale consolidata e sguardo al futuro caratterizzano la nuova edizione della Milano Fashion Week Donna che si svolgerà a Milano dal 22 settembre – afferma l’assessora allo Sviluppo economico, Moda e Design Alessia Cappello –. La partecipazione di nuovi brand, l’ingresso sul palcoscenico della moda di nuovi direttori creativi, la sinergia con diverse istituzioni, rendono, ogni stagione di più, questa settimana un momento atteso nel calendario degli eventi globali e la città di Milano un place to be, non solo per buyer e operatori del settore, ma per un numero sempre maggiore di appassionati, visitatori e turisti”.

“La forza di Milano Fashion Week nasce dalla capacità di integrare le diverse dimensioni della moda creativa: i grandi brand che hanno contribuito a costruire l’autorevolezza internazionale del Made in Italy e i nuovi talenti che stanno immaginando il futuro del nostro settore. Milano continua ad attrarre brand e creativi perché offre un contesto unico, nel quale heritage e sperimentazione, industria e ricerca, visioni consolidate e nuovi linguaggi coesistono e accrescono il valore della moda. I debutti e i nuovi ingressi di questa edizione sono un segnale concreto della vitalità e della capacità attrattiva e di Milano non soltanto per i grandi protagonisti che scelgono di presentare qui le proprie collezioni, ma anche per le nuove generazioni e per i nuovi progetti. È questa capacità di evolvere nel rispetto della propria identità che rende Milano sempre più centrale nel panorama internazionale della moda – afferma Carlo Capasa, presidente Camera Nazionale della Moda Italiana.

Il calendario prevede 203 appuntamenti, 61 sfilate di cui 54 fisiche e 7 digitali, 88 presentazioni di cui 4 su appuntamento e 54 eventi.

Accanto alle sfilate e alle presentazioni, sono numerosi gli eventi che arricchiranno il calendario della Milano Fashion Week. Tra questi, il Gala Dinner di apertura organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana presso Palazzo Reale, in programma mercoledì 23 settembre. L’evento si svolgerà in occasione dell’inaugurazione della mostra “Dalí e la Moda”, promossa dal Comune di Milano – Cultura e prodotta da Palazzo Reale, MondoMostre e Civita Mostre e Musei, in collaborazione con la Fundació Gala-Salvador Dalí. L’appuntamento rappresenterà un’occasione di incontro tra moda, arte e cultura, rafforzando il dialogo tra discipline creative e il posizionamento internazionale di Milano.

Un altro importante appuntamento sarà Vogue World: Milano, in programma martedì 22 settembre e realizzato con il patrocinio del Comune di Milano e di Camera Nazionale della Moda Italiana, dedicato al tema “The Human Touch in the Age of Technology”. L’evento celebrerà la creatività, valorizzando il ruolo del saper fare italiano, del capitale umano e del dialogo virtuoso tra tradizione e innovazione.

Il 22 settembre sarà inoltre presentato il treno livreato realizzato in occasione della Milano Fashion Week in collaborazione con Frecciarossa. Durante l’evento sarà presentato anche il contest dedicato ai passeggeri di Frecciarossa, Frecciabianca e Frecciargento, che avranno l’opportunità di vincere un’esperienza esclusiva in occasione della Milano Fashion Week di gennaio 2027.

ll 24 settembre Afro Fashion Association X Levi’s presenterà “VOICES OF DENIM”, una mostra multidisciplinare che esplora il denim come linguaggio vivo e tela per l’identità, la creatività e l’espressione di sé. Il progetto riunisce una nuova generazione di creativi provenienti dai mondi della moda, della fotografa, dello styling, delle arti visive e dello storytelling. Domenica 27 settembre sarà inoltre presentato “VOICES OF DENIM – Behind the Scenes”, il documentario che, attraverso le voci dei creativi, dei mentor e delle persone che hanno contribuito a dare vita al progetto, racconta le idee, gli incontri e il processo creativo alla base della mostra.

Il 25 settembre, presso 10 Corso Como, inaugurerà la mostra “Viktor&Rolf. Spectrum”, aperta al pubblico fino al 22 novembre 2026. Attraverso una selezione di venti look di haute couture realizzati nell’arco di oltre trent’anni di carriera, la mostra mette in dialogo alcune delle collezioni più iconiche di Viktor&Rolf.

Sabato 26 settembre si terranno i Sozzani Awards. Questa prima edizione sostiene una donna creativa o imprenditrice e celebra i talenti la cui ricerca e il cui lavoro creativo contribuiscono alla cultura contemporanea attraverso la fotografa, la moda, il design e l’artigianato.

Domenica 27 settembre si terrà la dodicesima edizione di Milano Moda Graduate, il progetto dedicato agli studenti delle principali scuole di moda italiane e supportato dal main partner YKK Italia.

Un ruolo centrale nella Milano Fashion Week sarà dedicato alla nuova generazione di designer attraverso il Fashion Hub di Camera Nazionale della Moda Italiana, che si conferma uno spazio strategico per valorizzare nuovi talenti italiani e internazionali e offrire loro occasioni di visibilità, confronto e sviluppo di nuove opportunità professionali.

Il Fashion Hub è uno spazio aperto alla sperimentazione e alla creatività, sempre più orientato all’internazionalizzazione e alla costruzione di nuove connessioni tra designer, stampa, buyer e operatori del settore. Durante la settimana saranno presentati numerosi progetti, espressione di diverse geografie e linguaggi della creatività contemporanea.

La varietà dei progetti presentati conferma la vocazione del Fashion Hub come piattaforma di incontro tra generazioni, culture e linguaggi creativi diversi, con una particolare attenzione alla nuova generazione e alle opportunità di internazionalizzazione.

Dopo l’evento di apertura, il Fashion Hub resterà aperto al pubblico per l’intera settimana, dal pomeriggio di martedì 22 settembre a domenica 27 settembre, dalle ore 11 alle ore 19.

La campagna di comunicazione della Milano Fashion Week continua a valorizzare i nuovi talenti e i luoghi più rappresentativi di Milano. Per questa edizione la location scelta è il Velodromo Vigorelli, luogo storico e simbolo della tradizione sportiva della città, gestito dalla Società Milanosport SSD S.p.A. La campagna è stata realizzata dal fotografo Stefano Sciuto, con lo styling di Giovanni Beda.

Tutte le sfilate in calendario potranno essere seguite sulla piattaforma milanofashionweek.cameramoda.it, lanciata in occasione delle fashion week digitali e divenuta nel tempo un punto di riferimento non solo per gli addetti ai lavori, ma anche per tutti gli appassionati.

Comune di Milano