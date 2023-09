Da domani, martedì 19 settembre 2023, a lunedì 25 settembre 2023, Milano apre le porte alla Milano Fashion Week, la settimana della moda del capoluogo lombardo, uno degli eventi di maggiore rilievo per quanto concerne il fashion e tutto ciò che ruota intorno al business della moda.

In totale, oltre 170 appuntamenti nel calendario della Camera nazionale della moda, con qualche debutto che non passerà certamente inosservato: si pensi al varo di Sabato De Sarno da Gucci, così come la sfilata di The Attico o le novità di Tom Ford. Non mancheranno poi le più gradite conferme, come Dolce&Gabbana, Alberta Ferretti, Armani e Roberto Cavalli.

Gli eventi più attesi della Milano Fashion Week 2023

Tra gli eventi più attesi della settimana rileviamo sicuramente quello del 19 settembre: alle ore 10 è infatti in programma il Breast Cancer Fashion Show per la sensibilizzazione sul tumore al seno, mentre poco più tardi, alle 11, a Palazzo Marino è in programma il Chi è Chi Awards, giunto oramai alla 23ma edizione. Alle 18.30 l’appuntamento imperdibile è con Giorgio Armani, mentre alle 21.30 c’è spazio per Calzedonia.

Il giorno dopo, il 20 settembre, alle 21 è in programma il lancio della collezione Moncler X Pharrell Williams. In contemporanea anche Max Mara e White. Ancora prima c’è spazio per Hogan alle 13, Fendi alle 14, Brunello Cucinelli alle 15, Alberta Ferretti alle 17, Roberto Cavalli alle 19.

Ricco anche il calendario del 21. Tra gli altri, alle 11 è di scena Swarovski e Benetton, alle 12.30 Fiorucci, alle 14 Prada, alle 17 Emporio Armani, alle 18 Moschino e The Bridge, alle 19 Blumarine e alle 19.30 Dsquared2. Alle 21 troviamo poi Tom Ford e K-Way, mentre la giornata si chiude alle 22 con Patrizia Pepe.

Arriviamo poi a venerdì 22, una giornata che si apre alle 9 con Jimmy Choo e alle 9.30 con Tod’s. Alle 10 è in calendario Loro Piana e Valentino Shoes, mentre alle 15 spazio a Gucci. Tra gli altri brand di maggiore visibilità, alle 19.30 c’è Versace, mentre alle 21 la giornata si chiude con Boss.

Il weekend di appuntamenti

Si arriva così al weekend, dove non mancheranno grandi classici e nuovi brand. Alle 10 c’è ad esempio Borsalino, mentre alle 11.30 c’è Ferragamo. Alle 14 ecco Dolce&Gabbana, alle 16.15 Missoni, alle 18 The Attico. La serata di sabato si chiude alle 20 con Bottega Veneta e alle 21.30 con Phiipp Plein.

Arriviamo dunque alla domenica, catalizzata probabilmente dall’appuntamento delle 17 con Giorgio Armani.

Chiudiamo infine con lunedì 25 settembre, con gli ultimi appuntamenti dedicati a Laura Biagiotti alle 12 e, successivamente, in chiusura di manifestazione, lo spazio di Class Editori alle 15 e quello della Afro Fashion Association alle 19.

Per vedere il calendario completo della manifestazione e tutte le informazioni utili per partecipare, consigliamo di visitare il sito internet.