Continua l’enorme successo dei BNKR44: tutto esaurito ieri sera per la tappa milanese del loro tour. I ragazzi si sono esibiti all’Alcatraz di Milano con tutto il loro repertorio, mandando in visibilio oltre 3.500 spettatori. Con loro sul palco una sfilata di grandi ospiti musicali: in ordine di esibizione, ARIETE, TREDICI PIETRO, LA SAD, SETHU, MECNA, PINO D’ANGIÒ, NERISSIMA SERPE, NIGHT SKINNY e TEDUA.

Una scaletta speciale e arricchita per l’occasione che conteneva i brani “LATTE E CEREALI”, “EFFETTI SPECIALI”, “TUTTE LE SERE” con Ariete, la hit “MA CHE IDEA” con Pino D’Angiò (attualmente tra i 10 brani più trasmessi dalle radio italiane e tra i più ascoltati sulle piattaforme streaming), “NERO MASCARA”, brano preferito dai fan che ne han chiesto a gran voce la pubblicazione ufficiale, “DIAVOLO” cantato con Night Skinny e Tedua e il brano sanremese “GOVERNO PUNK”, con cui hanno chiuso il concerto.

NERO MASCARA è l’ultimo singolo pubblicato, in attesa dell’album a cui il gruppo sta lavorando e di prossima uscita. Una ballata pop contemporanea co-prodotta da Erin e Michelangelo. Con questa nuova traccia il collettivo torna a dare prova della sua versatilità mostrando la sua venatura più intima ed emotiva. Il brano, già noto ai fan dopo essere stato eseguito dal vivo più volte durante il tour 2023, rappresenta infatti un viaggio attraverso le complesse sfumature dell’abbandono, esplorando il lato più vulnerabile e delicato dell’amore giovanile.

Nel frattempo, il singolo “GOVERNO PUNK” è stato certificato Disco d’Oro (FIMI/GFK) e “MA CHE IDEA” in collaborazione con Pino D’Angiò si trova tra i 10 brani più trasmessi dalle radio italiane. Il brano è un vero e proprio ‘tormentone’, virale sulle piattaforme social e tra i più ascoltati sulle piattaforme digitali.

Calendario di “I Love Villanova club tour”

02.04.2024 ROMA LARGO VENUE(SOLD OUT)

03.04.2024 ROMA LARGO VENUE (SOLD OUT)

04.04.2024 NAPOLI DUEL CLUB (SOLD OUT)

05.04.2024 PERUGIA URBAN CLUB (SOLD OUT)

06.04.2024 CESENA VIDIA CLUB – (SOLD OUT)

09.04.2024 MILANO ALCATRAZ – (SOLD OUT)

11.04.2024 FIRENZE TUSCANY HALL (SOLD OUT)

12.04.2024 PADOVA HALL (SOLD OUT)

13.04.2024 TRENTO SAMBAPOLIS(SOLD OUT)

18.04.2024 BOLOGNA – (SOLD OUT)

19.04.2024 TORINO HIROSHIMA MON AMOUR (SOLD OUT)

Nuove date estive (in aggiornamento):

08.06.2024 LIVORNO – FORTEZZA NUOVA (biglietti in vendita)

10.07.2024 TORINO – FLOWERS FESTIVAL (biglietti in vendita)

18.07.2024 ROCK IN ROMA (biglietti in vendita)

19.09.2024 MILANO – CIRCOLO MAGNOLIA (biglietti in vendita)

Ph: Lorenzo Stefanini