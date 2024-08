Milano 20 Agosto 2024 – “Vicini di cinema”, la rassegna cinematografica nata dall’idea del Municipio 9 per rinforzare il valore delle relazioni di vicinato e i legami sociali di convivenza, giunge alla sua terza edizione. Le proiezioni saranno cura dell’associazione culturale Cinevan che porterà il suo cinema mobile in alcune delle piazze rigenerate del Municipio 9, per valorizzarne la nuova destinazione d’uso.

La rassegna inizierà il 29 agosto a Niguarda, in piazza Belloveso con “Zootropolis”: Zootropolis è una città che non assomiglia a nessun’altra dato che è progettata e abitata da animali. Qui, la piccola coniglietta Judy Hoops scopre presto che essere il nuovo membro di una forza di polizia composta da animali grandi e forti non è facile. Determinata a mostrare il proprio valore, Judy coglie l’opportunità di risolvere un complicato caso, anche se questo vorrà dire allearsi con l’astuto Nick Wilde, volpe virtuosa della truffa.

Le proiezioni proseguiranno il 2 settembre in Bovisa, piazza Schiavone, con “Clifforrd grande cane rosso”: la piccola Emily Elizabeth riceve in regalo per il suo compleanno il tenero Clifford, un cucciolo di cane dal color rosso. Incredibilmente l’animale il giorno dopo diventa gigantesco, dalle dimensioni alte oltre tre metri e poco gestibile nel modesto appartamento di New York dove la bambina vive. Ad aiutarla a prendersi cura del cucciolo gigante lo zio Casey, per i due sarà l’inizio di una grande avventura in compagnia dell’enorme cane rosso.

il 3 si farà tappa presso la nuovissima Vasca di laminazione del Seveso, inaugurata la scorsa primavera nel quartiere Bruzzano e sulle cui sponde verrà proiettata “La sirenetta” nella sua originale versione animata.

Il 5 settembre, in piazza Gasparri quartiere Comasina, verrà proiettato “Il piccolo yeti”: a Shanghai, un gruppo di adolescenti affronta mille avventure per aiutare il giovane yeti Everest a ritrovare la propria famiglia. I ragazzi devono proteggere la misteriosa creatura, finita nelle mire di una zoologa e di un uomo malvagio.

Infine, il 6 settembre la rassegna terminerà all’Isola, in via Toce, con “La famosa invasione degli orsi in Sicilia”: nel tentativo di ritrovare il figlio e di sopravvivere all’inverno, il Re degli orsi conduce il suo popolo dalle montagne fino alla pianura, dove vivono gli uomini. Dopo aver sconfitto il malvagio Granduca e aver ritrovato il figlio Tonio, però, si renderà conto che gli orsi non sono fatti per vivere nella terra degli uomini

Le serate di “Vicini di cinema” avranno inizio alle ore 20.15, saranno gratuite e ad accesso libero fino ad un massimo di 100 persone. Si consiglia di portare il cuscino da casa, in alternativa verranno forniti dei cuscini per sedersi.