Dopo il successo della prima edizione ritorna con un calendario ricco di appuntamenti Nuovo Cinema Diffuso, la rassegna di cinema itinerante fuori dai luoghi comuni della città di Milano. L’evento di lancio della seconda edizione si terrà presso il Giardino delle Culture nel Municipio 4, con la proiezione di 3 film selezionati da Associazione COE / Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina, Il Cinemino e Cinevan. L’iniziativa riprenderà nei mesi estivi del 2025 e coinvolgerà la cittadinanza con 24 proiezioni gratuite, in 8 municipi della città.

Milano 12 settembre 2024 – Il progetto Nuovo Cinema Diffuso nasce nel periodo post pandemico dalla volontà di incentivare buone pratiche di prossimità nei quartieri di Milano, soprattutto in quelli più periferici. Occasioni di incontro tra persone e culture nei luoghi della quotidianità, momenti culturali che stimolano la conoscenza delle rispettive diversità, dando valore a luoghi spesso caratterizzati da situazioni di disagio.

“Incontrarsi al cinema all’aperto per fruire di film di qualità, non solo favorisce l’accesso alla cultura e all’alfabetizzazione del linguaggio cinematografico, – afferma Chiara Mignolli, direttrice dell’Associazione COE-ETS, – ma al contempo agevola l’incontro e il dialogo interculturale di comunità spesso distanti. I luoghi del progetto sono scelti con massima attenzione verso l’accessibilità, per abbattere barriere architettoniche, affinché l’inclusione e la valorizzazione delle diversità si possano esprimere al meglio”.

La seconda edizione della rassegna Nuovo Cinema Diffuso è una delle azioni del progetto “Fuori per Festival. Diversità e inclusione in prima fila nella città del cinema di prossimità” destinatario di un finanziamento nell’ambito del bando “Per la Cultura 2023” di Fondazione Cariplo. L’iniziativa promossa da COE-ETS (capofila), Cinemino, ACEC Milano e Cinevan, intende contribuire al rilancio del comparto cinematografico italiano attraverso un’offerta culturale ampia, con focus sul cinema come strumento di incontro e confronto.

Nuovo Cinema Diffuso: calendario film

Evento di lancio: mercoledì 18, giovedì 19 e venerdì 20 settembre, ore 20.00, presso il Giardino delle Culture Municipio 4 Milano

Mercoledì 18 settembre: Un affare di famiglia (Shoplifters) di Kore’eda Hirokazu. In un umile appartamento vive una piccola comunità di persone, che sembra unita da legami di parentela. Così non è, nonostante la presenza di una “nonna” e di una coppia, formata dall’operaio edile Osamu e da Nobuyo, dipendente di una lavanderia. Quando Osamu trova per strada una bambina che sembra abbandonata dai genitori, decide di accoglierla in casa.

Giovedì 19 settembre: The Gift di Dalmira Tilepbergen (Kirghizistan) dal catalogo COEmedia Distribuzione Cinema del Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina. Il film racconta luoghi e culture distanti come quella del Kirghizistan, toccando temi attuali e scottanti come quello della differenza di genere, del patriarcato e dei rapporti familiari.

Venerdì 20 settembre (PROIEZIONE KIDS): Mulan di Tony Bancroft e Barry Cook. Celebre storia raccontata da Disney ispirata a una vera leggenda cinese, che narra di una ragazza che si finse uomo per proteggere il padre, la patria e il proprio imperatore.

Ph Elena Sacchi