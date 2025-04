Podio nella 4h Barcellona per Matteo Cressoni

Matteo Cressoni inaugura con un podio la stagione 2025 dell’European Le Mans Series. L’italiano ha fatto la differenza nella selettiva LMGT3 ottenendo il terzo posto nell’avvincente 4h Barcellona, prima delle sei tappe che compongono il più importante campionato continentale riservato alle GT ed ai prototipi.

Dopo due giorni di test, le prove libere di venerdì e le qualifiche di sabato, la Porsche 992 GT3-R #60 Proton Competition ha lottare nell’arco dell’intera prova contro i migliori contendendosi fino all’ultimo giro il successo.

L’ex campione della serie, al volante in coppia con Claudio Schiavoni ed il belga Alessio Picariello, si è mostrato oltremodo competitivo nella parte centrale. Una Virtual Safety Car non ha aiutato la line-up #60, abile a risalire lo schieramento con un ritmo constante e soprattutto senza commettere errori.

L’esperto italiano ha disputato 45 passaggi del noto impianto iberico ottenendo il best lap dell’intero equipaggio. Matteo Cressoni ha ottenuto il secondo posto consecutivo nell’European Le Mans Series, un inizio perfetto che lascia ben sperare in vista dei prossimi appuntamenti.

Il portacolori di Proton Competition ha affermato al rientro dalla Catalogna: “Bella gara! Non è stato semplice recuperare, purtroppo una bandiera gialla al momento sbagliato non ci ha permesso di avvicinarsi completare alla perfezione il nostro piano. I ragazzi hanno svolto un’eccellente lavoro nei dieci giorni che abbiamo effettuato in Spagna, siamo migliorati molto e possiamo essere fiduciosi in vista dei prossimi round”.

La 4h di Barcellona saluta l’European Le Mans Series che tornerà protagonista nel primo week-end di maggio con la 4h Le Castellet (Francia). L’attenzione si sposta ora sul secondo round del FIA World Endurance Championship: la 6h Imola indetta il prossimo 20 aprile.