Fragili Paesaggi – dialoghi silenziosi nel disagio psichico, edito da Pontremoli Editore

Storie toccanti e poetiche di incontri raccontate a due voci, mediate da un pensiero che si fa cura.

Dopo Della forza della fragilità, edito nel 2019 (secondo premio al Concorso nazionale di poesia Alda Merini), sarà presentata presso la Libreria Antiquaria Pontremoli (via Cesare Balbo 4, Milano) la seconda pubblicazione di Marco Mancini – autore, giornalista, educatore e counselor – dal titolo Fragili Paesaggi – dialoghi silenziosi nel disagio psichico, edito da Pontremoli Editore. Parole per riflettere sulla fatica di ascoltare e di essere ascoltati, ma anche sulle scoperte che in questi “paesaggi fragili” si possono fare, insieme.

Spiega l’autore: «La prima voce è quella dell’operatore (educatore-brutto termine) poco prima dell’incontro. La seconda, quella della persona con fragilità (paziente-brutto termine) che riceve la visita. A metà via, la poesia, il profilo lirico di quest’ultimo protagonista, come mediatrice di una realtà difficile, talvolta incomprensibile, inaccettabile. Nulla è costruito, inventato, ma è la storia nella parola scritta di una professione che è costretta a interrogarsi continuamente, tra dubbi, smarrimenti ma anche improvvisi e preziosi svelamenti. Un cammino incessante le cui soste, così come gli scatti, sono dettati dalla malattia, ma sempre lungo la via dell’umano sentire e accogliere».

La presentazione del volume – che pubblica in copertina un dipinto a olio di uno dei protagonisti del libro (“Paesaggio montagna”) con le restanti illustrazioni realizzate dallo stesso Mancini in tempo di pandemia – sarà accompagnata da “incursioni” a cura degli attori Michele Altamura e Francesco D’Amore. A fare da cornice, un’esposizione di opere di scrittori e poeti che si sono direttamente confrontati con il disagio psichico.