L-inc torna a parlare di vita indipendente delle persone con disabilità

Si partirà dal confronto sulla legge regionale 25/22 per conoscerla meglio ed evidenziarne punti di forza e criticità.

Si terrà Giovedì 15 Giugno il seminario pubblico “L’inclusione si fa solo insieme” nella

Sala degli Specchi di Villa Ghirlanda Silva a Cinisello Balsamo dalle 09:00 alle 13:00.

L’evento è promossa da L-inc Agenzia per la Vita Indipendente Nord Milano, nata nel

2021 con lo scopo di accompagnare le persone con disabilità nella progettazione del

proprio percorso di vita indipendente.

La mattinata avrà come focus centrale la legge regionale 25/22, “Politiche di welfare

sociale regionale per il riconoscimento del diritto alla vita indipendente e all’inclusione

sociale di tutte le persone con disabilità” che, per la prima volta in Italia, riconosce il

diritto alla vita indipendente e all’inclusione sociale di tutte le persone con disabilità.

L’obiettivo della legge, ambizioso, è quello di mettere tutte le persone con disabilità in

condizione di ricevere sostegni personalizzati per la realizzazione del proprio Progetto

di vita.

La prima parte del seminario sarà aperta dai saluti istituzionali alla presenza di Riccardo

Visentin, Assessore ai servizi sociali e alla famiglia del Comune di Cinisello Balsamo,

seguito da Francesco Cacopardi, Presidente di Anffas Nord Milano, capofila di L-inc

Agenzia per la Vita Indipendente Nord Milano. Seguirà un focus sulla legge regionale 25/22

curato da Matteo Schianchi, ricercatore e responsabile della Mediateca di Ledha-uno dei

partner dell’Agenzia- e Giovanni Merlo, direttore di Ledha.

La seconda parte del seminario consisterà in una tavola rotonda per mettere in luce punti

di forza ma anche criticità della legge insieme a cui siederanno associazioni, istituzioni,

persone con disabilità e familiari. Il seminario sarà moderato da Monica Pozzi,

responsabile di L-inc.

L’evento fa parte di una campagna di sensibilizzazione che si chiama proprio

“L’inclusione si fa solo insieme”, promossa da LEDHA insieme adaltri partner, per

presentare la legge regionale 25/22 alla maggior parte delle persone e per far emergere

quali possano essere i cambiamenti possibili per renderne effettiva l’implementazione.