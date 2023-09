Fibromialgia malattia di genere?

A Paderno Dugnano, il 22 settembre, incontro pubblico all’Auditorium Tilane

Prevista la presenza di Michela Scorta, assessora ai Servizi Sociali del Comune di Paderno Dugnano.

Paderno Dugnano. Venerdì 22 settembre, alle 17.30, all’Auditorium Tilane, in piazza della Divina Commedia, a Paderno Dugnano, si terrà l’incontro pubblico “Fibromialgia, malattia di genere?”. L’incontro, gratuito e aperto a tutti, è organizzato dal Coordinamento Politiche di Genere Fnp Cisl Milano Metropoli, dal coordinamento di zona dei pensionati Cisl, insieme a AISF, Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Paderno Dugnano.

Parteciperanno Piercarlo Sarzi Puttini, presidente AISF, Giusy Fabio, vicepresidente AISF, Paolo Crimeni, responsabile Inas Cisl di Milano, Michela Scorta, assessora ai Servizi Sociali del Comune di Paderno Dugnano.

A introdurre l’incontro ci saranno Ester Balconi, responsabile del Coordinamento Politiche di Genere Fnp Cisl Milano Metropoli e Renata Ricci, coordinatrice locale della Fnp. Dalla sede milanese di via Tadino della Federazione pensionati arriveranno Gabriella Tonello, segretaria generale e i segretari Luigi Maffezzoli e Marino Perotta.

La sindrome fibromialgica è una malattia complessa, dai sintomi variabili e spesso difficile da diagnosticare. In molti casi si manifesta con dolori cronici alla schiena e ai muscoli, mal di testa, colite, sonno disturbato. Quando si presenta in forma grave, la fibromialgia compromette la qualità della vita delle persone che ne soffrono, rendendo difficile lavorare e svolgere incarichi quotidiani. Di fibromialgia, secondo AISF, soffrirebbero circa 2 milioni di italiani, per la maggior parte donne.

L’incontro del 22 settembre a Paderno Dugnano segue gli eventi sullo stesso tema organizzati, a partire dal 2022, da Coordinamento Politiche di Genere Fnp Cisl Milano Metropoli, a Milano, Legnano, Magenta, Cinisello Balsamo.

Per informazioni: Luigi Maffezzoli, 335 8198068, luigi.maffezzoli@cisl.it