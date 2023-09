Domeniche della Salute

Croce Rossa Italiana – Comitato di Paderno Dugnano

Paderno Dugnano, settembre 2023 – Dopo la pausa estiva riprendono le attività del Comitato di Paderno Dugnano di Croce Rossa Italiana.

Continuano le attività di prevenzione organizzate da Croce Rossa Comitato di Paderno

Dugnano, presso la sede di Via Marzabotto, 3.

A novembre 2022 è iniziato il ciclo delle “Domeniche della salute”, una serie di appuntamenti

mensili, aperti a tutta la popolazione, su prevenzione e stili di vita associati a varie patologie

(degenerative, autoimmunitarie, disturbi d’ansia e stress, etc.).

Ogni appuntamento proporrà delle sessioni informative e divulgative sui temi al centro della

giornata e attività che possono essere svolte dai partecipanti, facendosi guidare da un

professionista dell’area.

Guardiamo al futuro prima di fare un salto indietro per raccontarvi di cosa abbiamo parlato

durante il primo appuntamento.

I prossimi appuntamenti confermati sono:

● Domenica 17 settembre – Dalle 15:00 parliamo di disturbi emorragici e trombotici con

un medico del Centro Emofilia e Trombosi Angelo Bianchi Bonomi

● Domenica 15 ottobre – dalle 15:00 parliamo di videogiochi e sviluppo cognitivo con il

team di Equipe InternaMente.

Gli appuntamenti si svolgono tutti all’interno della nostra sede, in Via Marzabotto 3 a

Paderno Dugnano. Partecipare è gratuito, ma è necessario iscriversi (fino a esaurimento dei

Vi aspettiamo ai prossimi appuntamenti delle Domeniche della Salute!

Spettacolo Teatrale

La compagnia “Arione de Falco” presenta lo spettacolo teatrale per bambini e famiglie: “Le

rocambolesche avventure dell’orso Nicola, del ragnetto Eugenio e del moscerino che voleva

vedere il mondo e rese tutti felici.”

Il sipario si alza sabato 23 settembre alle 17:30, i biglietti saranno acquistabili all’ingresso

(adulti 5€ – bambini under 10 3€).

Sabato di Prevenzione

Visite senologiche gratuite e una camminata non competitiva per informare e diffondere

l’importanza della prevenzione e la condivisione del percorso di cura. L’appuntamento è in

arrivo nel fine settimana del 30 settembre e 1 ottobre e sarà dedicato alle donne tra i 20 e i

44 anni presso le sedi della Croce Rossa di Paderno Dugnano e Cusano Milanino.