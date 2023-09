AISLA Giornata Nazionale Sla

AISLA. A Milano l’Open Day con gli Esperti per la Giornata Nazionale Sla

Massimelli, vogliamo che nessuno si senta più solo. Nessuno escluso

La Giornata Nazionale SLA che si celebra domenica 17 settembre è promossa dall’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica (AISLA). Un appuntamento annuale per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla SLA e raccogliere fondi per sostenere i progetti di assistenza.

Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio di ANCI, questa giornata rappresenta una rete di solidarietà che coinvolge l’intero Paese. A Milano, l’invito aperto a tutti è nella sede di AISLA, con un Open Day per incontrare gli Esperti del Centro di Ascolto e con il Dipartimento Socio-Sanitario dell’Associazione. Nella Città Metropolitana di Milano, infatti, circa 325 famiglie affrontano quotidianamente la battaglia contro la malattia.

“Possiamo contare su una comunità solida che non solo si batte contro la SLA, ma mette a disposizione risorse, competenze ed energia“, afferma Fulvia Massimelli, presidente nazionale di AISLA. “Senza mai smettere di finanziare la ricerca, è importante parlare anche di inclusione, del diritto alle migliori cure e di assistenza. Un tempo, le famiglie erano isolate. Grazie ad una rete di mutuo aiuto, oggi possiamo offrire risposte concrete ai loro complessi bisogni assistenziali. È per questo motivo che la nostra Giornata Nazionale è dedicata alle famiglie e per le famiglie. Vogliamo che nessuno si senta più solo. Nessuno escluso“.

Grazie all’impegno di volontari, professionisti e medici, AISLA ha creato una comunità solidale in cui tutti possono trovare sostegno e informazioni cruciali. Il Centro di Ascolto e Consulenza sulla SLA è un punto di riferimento fondamentale per i pazienti, i familiari e il personale di assistenza agli ammalati. Questo servizio offre supporto telefonico da parte di un’equipe di specialisti che affrontano le problematiche legate allo SLA. Oltre alle persone con SLA e ai loro familiari, il Centro di Ascolto è disponibile anche per medici, operatori addetti all’assistenza, volontari e soci.

L’ Open Day con gli Esperti è aperto a tutti, dalle 10 alle 16 presso la sede in Via G. B. Pergolesi 6 di Milano. La mattina sarà dedicata all’approfondimento delle attività e problematiche che emergono dal Centro di Ascolto. Nel pomeriggio, insieme al dipartimento sociosanitario, si discutono le sfide e le opportunità nel campo dell’assistenza alla SLA. Per informazioni e partecipazione, Tel. 0266982114 – mail: centroascolto@aisla.it

La SLA è una malattia che modifica profondamente la vita delle persone colpite. È essenziale intervenire in modo tempestivo per garantire una diagnosi accurata e garantire un percorso di cura adeguato. Il “VADEMECUM” per la persona con SLA e il suo caregiver, pubblicato per l’occasione da AISLA, fornisce informazioni sui servizi sanitari, sociosanitari e sociali disponibili, nonché sui diritti e le provvidenze economiche a cui si può accedere durante il percorso di malattia.

La Giornata Nazionale SLA nasce proprio per ricordare il primo sit-in dei malati SLA in Piazza Bocca della Verità a Roma, avvenuto il 18 settembre 2006. Da allora, ogni anno, tra la metà di settembre e la prima settimana di ottobre, AISLA promuove diverse iniziative in tutta Italia per rinnovare l’attenzione dell’opinione pubblica, delle autorità politiche, sanitarie e socioassistenziali sui bisogni di cura e di assistenza dei malati SLA.

Durante tutta la giornata, è possibile sostenere i progetti di AISLA, in particolare l’Operazione Sollievo, attraverso donazioni o l’acquisto di gadget esclusivi. I proventi delle donazioni saranno devoluti al progetto “Operazione Sollievo”, che permette all’Associazione di offrire gratuitamente molti servizi come trasporti attrezzati, acquisto o noleggio di ausili, supporto psicologico e fisioterapia domiciliari per le famiglie costrette a convivere con la SLA.

Giunta alla sua 16ma edizione, l’iniziativa rappresenta una rete di solidarietà che coinvolge l’intera Italia. Con un contributo minimo di 10 euro è possibile aggiudicarsi una delle pregiate bottiglie di Barbera d’Asti DOCG. I partner storici dell’iniziativa sono la Regione Piemonte, il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, la Camera di Commercio di Alessandria-Asti, la Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, l’Unione Industriale della Provincia di Asti e Visit Piemonte. Con loro Fondazione Mediolanum impegnata a raddoppiare i primi 50mila euro raccolti e coinvolgendo i Family Banker di Banca Mediolanum nella promozione dell’iniziativa.

La SLA è una malattia neurodegenerativa che provoca una paralisi progressiva dei muscoli volontari, per la quale non esiste ancora una cura definitiva. Contribuire alla Giornata Nazionale SLA non significa solo donare, ma rappresenta un gesto tangibile di generosità di un Paese che si prende cura dei suoi cittadini più fragili. Sono molti i gesti, grandi e piccoli, che, uniti insieme, possono fare la differenza.