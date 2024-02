FOCE: “Congratulazioni a Giorgio Palù per la conferma alla Presidenza di AIFA”

“La Federazione degli Oncologi, Cardiologi ed Ematologi (FOCE) esprime affettuosissime congratulazioni al Prof. Giorgio Palù per la sua conferma alla nomina di Presidente dell’AIFA. Il Prof. Palù, durante tutta la sua lunga carriera, ha sempre mostrato grande propensione alla ricerca clinica, cui si è dedicato raggiungendo indubbi risultati scientifici di cui il suo curriculum è ricco”. Francesco Cognetti, Presidente FOCE, sottolinea che il ruolo e l’esperienza del Prof.

Palù costituiscono una garanzia per tutte le Società Scientifiche e i pazienti del nostro Paese. “FOCE offre la sua collaborazione ed il sostegno leale ed appassionato al nuovo Presidente AIFA per raggiungere gli obiettivi che da tempo persegue – afferma il Prof. Cognetti -. In particolare, nel nostro Paese, vanno accelerate e snellite le procedure di autorizzazione all’immissione dei nuovi farmaci e ridotti i tempi di accesso alle terapie innovative. È necessario inoltre rilanciare la ricerca clinica, con un adeguamento rapido di tutte le strutture cliniche del nostro Paese alla normativa europea sulle sperimentazioni cliniche”.