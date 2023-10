I 18 punti messi insieme in campionato sono un buon viatico per il Milan che stasera tornerà in campo per il 2° turno di Champions League, gruppo F. I rossoneri sono attesi dalla insidiosa trasferta di Dortmund, dove affronteranno un Borussia Dortmund reduce da 3 successi di fila, che hanno proiettato i gialloneri a soli due punti dalla vetta, attualmente detenuta dal Bayer Leverkusen. Sconfitti al debutto in coppa contro il Paris Saint Germain (2-0), i tedeschi hanno tanta voglia di rivalsa e scenderanno in campo senza se e senza ma per fare tre punti.

Il Milan, dal canto suo, ha esordito in Champions League con un deludente pareggio casalingo contro un Newcastle che è parso tutt’altro che irresistibile. Insomma, anche Pioli non può sbagliare, poiché uscire dal Signal Iduna Park senza punti complicherebbe ulteriormente la lotta per la qualificazione alla fase diretta. Per i meneghini sarà importante partire dai punti fermi delle ultime settimane e poi trovare le combinazioni giuste per far fronte ad alcune pesanti assenze, soprattutto a centrocampo.

Nel match vinto contro la Lazio, infatti, Pioli ha perso anche Loftus-Cheek per un problema muscolare e a questo punto per comporre la linea a tre di centrocampo ci sarà da lavorare. Il giovane Adli (“sta diventando uno dei titolari del Milan, sono contento per lui, la sua è stata una crescita importante”, le parole di Pioli dopo la Lazio), dovrebbe partire dalla panchina, con Reinjders sul centrosinistra, mentre al posto dell’ex Chelsea dovrebbe avere una chance Musah. Davanti, non sembrano esserci dubbi sul trio composto da Leao, Giroud e Pulisic, anche se Okafor ha ampiamente dimostrato di essere pienamente recuperato e di poter dare un apporto importante alla causa. Assente Kalulu per infortunio, in difesa Pioli giocherà con Tomori e Thiaw centrali e con i due sterni Calabria e Theo Hernandez. Il tecnico rossonero sembra avere recuperato soprattutto mentalmente Simon Kjaer, la cui esperienza può essere molto utile sui palcoscenici internazionali.