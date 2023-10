Nella cornice dello Stadio Olimpico Grande Torino, l’Inter ha letteralmente spazzato via il Torino con una vittoria convincente per 0-3, grazie alle prodezze di Thuram, Lautaro Martinez e Calhanoglu su rigore.

Primo tempo elettrizzante

Il primo tempo è iniziato in maniera sorprendente, con il Torino che ha mostrato una vivace determinazione nel cercare di mettere in difficoltà i campioni in carica. Lautaro Martinez ha sfiorato l’apertura delle marcature al dodicesimo minuto quando ha intercettato un passaggio orizzontale rischioso, ma purtroppo non è riuscito a sfruttare l’occasione.

Il Torino non si è fatto intimorire e ha risposto con Ricci, che ha cercato la rete da fuori area ma il suo tiro è stato respinto da un attento Sommer. Poco dopo, Seck è entrato in area con decisione e ha provato un tiro mancino, ma Sommer ha compiuto un intervento straordinario per deviare il pallone in angolo. Il primo tempo è terminato con un onorevole 0-0 per il Torino, grazie principalmente alle reazioni fulminee di Sommer che ha negato ai padroni di casa la gioia del gol.

La ripresa: dominio nerazzurro

Il secondo tempo ha visto l’Inter entrare in campo con una determinazione rinnovata. Tuttavia, poco dopo l’inizio della ripresa, si è verificato un incidente sfortunato tra Calhanoglu e Schuurs, che ha costretto quest’ultimo a lasciare il campo in barella. Al suo posto è entrato Sazonov. Nel frattempo, Barella è stato ammonito per proteste.

Ma è stato il minuto 59 a cambiare il corso del match. Daryl Janmaat, appena entrato in campo, ha superato Rodriguez con un dribbling magistrale e ha servito Thuram, che ha calibrato un tiro preciso nell’angolo basso, battendo Milinkovic-Savic e portando l’Inter in vantaggio.

Gli uomini di Simone Inzaghi non hanno accettato di essere fermati, e al 67esimo minuto, da un calcio d’angolo magistralmente eseguito da Calhanoglu, Acerbi ha sfiorato il pallone con una torre perfetta, mettendo Lautaro Martinez in posizione per un colpo di testa letale che ha raddoppiato il vantaggio nerazzurro.

Il colpo finale è arrivato al 95esimo minuto quando Mkhitaryan è stato sgambettato in area da Ilic, e l’arbitro non ha esitato a assegnare un calcio di rigore. Calhanoglu è stato freddo e preciso nella sua esecuzione, siglando il terzo gol dell’Inter e mettendo definitivamente la partita fuori dalla portata del Torino.

L’Inter sale a 22 punti

Questa vittoria convincente ha portato l’Inter a 22 punti, consolidando la loro posizione nelle prime posizioni della classifica. D’altra parte, il Torino rimane a quota 9 punti, con una situazione critica che richiederà una svolta positiva per risollevarsi in campionato. Resta da vedere quali altre sorprese e battaglie epiche ci riserverà questa stagione di Serie A, ma una cosa è certa: l’Inter è in una forma straordinaria e si presenta come una seria contendente per il titolo.