La IV edizione di “Cinisello Balsamo Running Festival” è per tutti

9 aprile 2024 – Un’edizione 2024 di “Cinisello Balsamo Running Festival” più inclusiva e partecipativa. Quest’anno infatti torna in città riproponendo la 12×1 ora, per tutti i cittadini amanti della camminata e/o corsa. Tra il 26 e il 28 aprile prossimi, tutte le specialità di questo imperdibile appuntamento: la 6 – 12 – 24 e 48 ore, la 100 miglia, la 100Km e, appunto, la 12 x 1 ora non competitiva.

“Torna l’appuntamento principe per Cinisello Balsamo, città della corsa e del cammino. Cinisello Balsamo Running Festival cresce e si arricchisce con la 12x 1 ora, la gara dedicata a tutti i cittadini e per tutti i cittadini. Una corsa non competitiva a squadre per chi vuole trascorrere del tempo con amici e parenti all’insegna del benessere. E’ una prima edizione che abbiamo inserito quest’anno per coinvolgere davvero tutti in un evento importantissimo per il nostro territorio”. Ha commentato l’assessore allo Sport e Salute Riccardo Malavolta.

Impossible Target, in collaborazione con il Comune di Cinisello Balsamo, IUTA e Club Super Marathon Italia torna con la sua proposta sportiva internazionale, che coinvolge atleti da tutto il mondo, impegnati sul percorso del Centro Polisportivo Scirea in via Cilea compresa una parte della pista di atletica.

La manifestazione è Campionato italiano IUTA 100 miglia, 48 ore e 12 ore su strada. Le gare di 6 ore, 12 ore, 24 ore, 48 ore, 100 miglia e 100Km invece sono valide come prove del 22° Gran Prix IUTA 2024 di Ultramaratona e dei Criterium regionali Fascia Nord.

La gara 12 x 1ora è a squadre, composte da 12 frazionisti, indifferentemente donne e/o uomini, anche appartenenti a diverse società ed associazioni, ma presenti nelle 12 ore di gara. I frazionisti potranno essere colleghi di lavoro, amici, genitori ecc., essendo una staffetta non competitiva la partecipazione è libera, con tuttavia assegnazione di apposita medaglia per i vincitori e gadget per tutti i partecipanti.

Iscrizioni entro il 24 aprile o il giorno della manifestazione, in loco.

Cinisello Balsamo Running Festival: il programma

venerdì 26 aprile, alle ore 14, partenza della 48 ore e 100 miglia;

sabato 27 aprile, alle ore 6, partenza della 12×1 ora; alle 14 della 24 ore; alle ore 18 della 100Km e termine della 12×1 ora; alle ore 21 partenza della 12 ore;

domenica 28 aprile, alle ore 8 partenza della 6 ore; alle 9 conclusione della 12 ore e premiazioni; alle ore 14 conclusione della 24 ore, 6 ore e 100Km. Alle ore 15 tutte le altre premiazioni.

Informazioni e contatti sul sito del Comune.

Comune di Cinisello Balsamo