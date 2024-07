Concluso il campionato di B2 UISP Hit ball del Milano Skunk

A giugno si è conclusa la cavalcata nel campionato di B2 UISP Hit ball del Milano Skunk, prima squadra di questo sport proveniente dalla provincia milanese.

Il club meneghino, alla sua prima esperienza in questa serie, è riuscito sin da subito ad imporsi conquistando il primo posto nonostante la sconfitta a tavolino, ottenuta al giro di boa, contro la torinese Hitbusters.

Un ritorno di campionato tutto in salita per Milano che solo grazie alla compattezza del suo gruppo che ci ha creduto fino in fondo è riuscito a colmare l’handicap ottenuto dal punto di penalizzazione.

A competersi con loro il primato nella categoria c’è stato il Trefferspan Torino, team piemontese guidato da coach Botosso che ha messo in difficoltà tutte le squadre della B2 viaggiando alla stessa media punti dello Skunk

Nei due scontri diretti i veri Sliding Doors per la vetta, il risultato maturato alla fine dei 90 minuti di gioco ha fatto la differenza fra l’oro e l’argento.

Ci sono volute due vittorie di Milano, la prima fra le mura amiche del PalaUruguay (117-81) e la seconda per 70-66 alla palestra Frassati di Torino per permettere a capitan Tomasina e compagni di guadagnarsi non solo il primo posto ma anche la promozione diretta nella B1 UISP HB dove il prossimo anno dovrà affrontare diversi club tutti della zona di Torino e provincia.

L’hit ball trova la sua culla nel capoluogo piemontese e per le squadre extra provinciali come il Milano Skunk non sempre è facile imporsi con l’avanzare nelle varie serie di campionati UISP di Hit ball.

Sono fatti in pochi le formazioni come Milano ad aver giocato in B1 e fra le squadre lombarde che hanno calcato nel tempo i palcoscenici di questo sport (Aurora Lecco, Iriensi Warriors, Dinamo PKH Voghera) è lo Skunk la prima formazione ad approdare in B1.