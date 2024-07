Pronti per Most. Puccetti al lavoro per programmare il 2025

Il tempo di ricaricare moto ed attrezzature sui camion ed il Kawasaki Puccetti Racing è ripartito da Donington Park alla volta di Most in Repubblica Ceca, dove disputerà il sesto round del WorldSBK e del WorldSSP.

In Inghilterra i risultati non hanno rispecchiato la qualità e la quantità del lavoro svolto dai tecnici e dai piloti, ma i progressi compiuti negli ultimi round, soprattutto per quanto riguarda la Ninja ZX-10RR KRT Factory Replica di Tito Rabat, daranno presto i loro frutti.

In Supersport Can Oncu ha dovuto affrontare alcune difficoltà e non ha potuto contare sul miglior set up per la sua ZX-6R ma a Most conta di partire subito forte per poi tornare in gara alle posizioni che gli competono.

Per quanto riguarda il futuro del Kawasaki Puccetti Racing, proprio in questi giorni Manuel Puccetti incontrerà a Londra i vertici di Kawasaki Europe, per valutare le iniziative da intraprendere per la prossima stagione.

I programmi della squadra italiana verranno comunicati non appena saranno stati definiti.

Questa la programmazione delle prove e delle gare del sesto round SBK e SSP sulle televisioni italiane:

Sky Sport (Sky e Now)

Venerdì 19 luglio

Ore 10,25: WorldSBK FP1

Ore 15,00; WorldSBK FP2

Ore 16,00: WorldSSP Superpole

Sabato 20 luglio

Ore 11.00: WorldSBK Superpole

Ore 14,00: WorldSBK Race 1 (in diretta anche su TV8)

Ore 15,15: WorldSSP Gara1

Domenica 14 luglio

Ore 11,00: WorldSBK Superpole Race (in differita anche su TV8)

Ore 14,00: WorldSBK Race 2 (in diretta anche su TV8)

Ore 15,15: WorldSSP Gara1

Le dichiarazioni di Manuel Puccetti prima di recarsi a Most

“E’ un periodo importante per il nostro team e per la nostra attività, anche in prospettiva futura. Prima di recarmi a Most sarò a Londra per incontrarmi con i vertici Kawasaki per programmare la prossima stagione. Per quanto riguarda l’attività in pista anche se a Donington non abbiamo raccolto i risultati sperati, in Superbike abbiamo comunque svolto un ottimo lavoro, mentre in Supersport siamo riusciti a superare alcune difficoltà e per questo guardiamo con fiducia al round della Repubblica Ceca”

Tito Rabat

“Conosco bene la pista di Most, e questa sarà la mia terza volta sul tracciato della Repubblica Ceca. Ho dei buoni ricordi riferiti alla passata stagione, in quanto proprio qui ho conquistato i miei primi punti con la Ninja di Puccetti. E’ un tracciato molto vario e mi piace molto. Negli ultimi round siamo partiti bene ma poi in gara non siamo riusciti a raccogliere il frutto del nostro impegno. Dobbiamo farlo in questo fine settimana perché siamo tutti carichi e molto determinati a far bene”.

Can Öncü

“Sono contento di poter tornare subito in pista e di poter riprendere a lavorare sulla nostra Ninja. In Inghilterra siamo riusciti a trovare un buon assetto solo la domenica in gara e quindi non vedo l’ora di riprendere da dove ci siamo fermati per costruire delle buone basi per essere competitivi sul tracciato di Most. Abbiamo tutti una grande voglia di tornare ai livelli che ci competono”.