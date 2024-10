Il Ducati Lenovo Team arriva in Giappone per il sedicesimo appuntamento della stagione MotoGP 2024

Dopo il GP dell’Emilia-Romagna e il GP dell’Indonesia, il Ducati Lenovo Team arriva in Giappone per disputare il terzo appuntamento della penultima tripla per la stagione MotoGP 2024. Ad ospitare l’evento sarà come sempre il celebre tracciato di Motegi che in passato ha già ospitato il Mondiale in 23 occasioni.

Ducati è riuscita a trionfare in 7 edizioni del GP del Giappone, mentre sono 13 i podi finora collezionati dalla casa di Borgo Panigale a Motegi. I più recenti, il primo posto di Jorge Martín (Pramac Racing) e il secondo piazzamento ottenuto da Francesco Bagnaia lo scorso anno in una gara rocambolesca poi sospesa a causa della pioggia.

Il Campione del Mondo in carica, reduce da un terzo posto la settimana scorsa a Mandalika, si trova ora a 21 punti dal compagno di marca Martín e proverà ad accorciare ulteriormente le distanze in classifica questo fine settimana. Enea Bastianini, terzo nel Mondiale, punta invece a riscattarsi in Giappone dopo la caduta di domenica scorsa, che ha visto svanire la sua possibilità di centrare il suo cinquantesimo podio nel Mondiale. Il pilota di Rimini, che non corre in Giappone dal 2022, proverà ad essere nuovamente tra i protagonisti del fine settimana.

Francesco Bagnaia (#1, Ducati Lenovo Team) – 2° (345 punti)

“Il Giappone è una delle mie mete preferite e quindi sono davvero felice di poter correre qui questo fine settimana. Rispetto all’Indonesia il clima è diverso e quindi anche le condizioni della pista saranno molto differenti; in più potrebbe piovere, perciò sarà importante essere pronti ad affrontare qualsiasi situazione. Lavoreremo anche sodo per cercare di tornare ad essere più competitivi nelle prime fasi iniziali della gara, che è quello che ci è mancato un po’ domenica scorsa. Sono pronto e non vedo l’ora di tornare in pista”.

Enea Bastianini (#23, Ducati Lenovo Team) – 3° (291 punti)

“Sono contento di tornare subito in pista e potermi lasciare definitivamente alle spalle la gara di domenica scorsa. Sono due anni che non corro in Giappone, ma la pista di Motegi mi è sempre piaciuta e ultimamente siamo stati veloci più o meno su tutte le piste. Il distacco in Campionato comincia ad essere tanto, ma ancora non è matematicamente impossibile. Sarà importante rimanere concentrati in queste ultime gare, dare il massimo e provarci sempre”.

I piloti del Ducati Lenovo Team scenderanno in pista venerdì 2 ottobre alle ore 10:45 locali (GMT +9.00) per la prima sessione di prove libere del GP del Giappone.

Informazioni Circuito in Giappone

Paese: Giappone

Nome: Mobility Resort Motegi

Giro veloce: Miller (Ducati), 1:45.198 (164,2 km/h) – 2022

Record del circuito: Martín (Ducati), 1:43.198 (167.4 km/h) – 2023

Velocità massima: Bastianini (Ducati), 317,6 km/h – 2022

Lunghezza del tracciato: 4,8 km

Durata della gara sprint: 12 giri (57,6 km)

Durata della gara: 24 giri (115,22 km)

Curve: 14 (6 a sinistra, 8 a destra)

Risultati 2023

Podio: 1° Martín (Ducati); 2° Bagnaia (Ducati), 3° M. Márquez (Honda)

Pole Position: Martín (Ducati), 1:43.198 (167.4 km/h)

Giro più veloce: Zarco (Ducati), 1:55.903 (149.1 km/h)

Informazioni Piloti

Francesco Bagnaia

Moto: Desmosedici GP

Numero di gara: 1

GP disputati: 206 (101 x MotoGP, 36 x Moto2, 69 x Moto3)

Primo GP: Qatar 2019 (MotoGP), Qatar 2017 (Moto2), Qatar 2013 (Moto3)

Vittorie: 35 (25 MotoGP + 8 Moto2 + 2 Moto3)

Vittorie Sprint: 8

Prima vittoria GP: Aragón 2021 (MotoGP), Qatar 2018 (Moto2), Olanda 2016 (Moto3)

Pole position: 28 (21 MotoGP + 6 Moto2 + 1 Moto3)

Prima pole: Qatar 2021 (MotoGP), Francia 2018 (Moto2), Gran Bretagna 2016 (Moto3)

Titoli mondiali: 3 (MotoGP 2023, MotoGP 2022, Moto2 2018)

Enea Bastianini

Moto: Ducati Desmosedici GP

Numero di gara: 23

GP disputati: 182 (62 x MotoGP, 33 x Moto2, 88 x Moto3)

Primo GP: Qatar 2021 (MotoGP), Qatar 2019 (Moto2), Qatar 2014 (Moto3)

Vittorie: 13 (7 MotoGP + 3 Moto2 + 3 Moto3)

Vittorie Sprint: 1

Prima vittoria GP: Qatar 2022 (MotoGP), Andalusia 2020 (Moto2), San Marino 2015 (Moto3)

Pole position: 11 (2 MotoGP + 9 Moto3)

Prima pole: Austria 2022 (MotoGP), Catalogna 2015 (Moto3)

Titoli mondiali: 1 (Moto2 2020)

Informazioni Campionato

Classifica piloti

Francesco Bagnaia (#1 Ducati Lenovo Team) – 2º (345 punti)

Enea Bastianini (#23 Ducati Lenovo Team) -3° (291 punti)

Classifica costruttori

Ducati – 1º (537 punti)

Classifica team

Ducati Lenovo Team – 1º (636 punti)