Aldi Satya Mahendra è la prima novità per l’Evan Bros Yamaha Racing nel WorldSSP 2025

Terminata ed archiviata una stagione 2024 ricca di soddisfazioni e momenti da ricordare, Evan Bros Yamaha Racing è lieto di annunciare la sua line-up per la stagione 2025, che si prospetta altrettanto elettrizzante. Tre anni dopo l’ultima volta infatti Evan Bros Yamaha Racing (che anche nel 2025 sarà ufficialmente supportato da Yamaha) tornerà a schierare due piloti nel Campionato Mondiale Supersport, con una coppia giovane e pronta a stupire, in sella a due Yamaha R9.

La prima novità porta il nome del pilota bLU cRU Aldi Satya Mahendra che, dopo aver vinto il titolo in WorldSSP300 nella passata stagione, nel 2025 debutterà nel WorldSSP con Evan Bros Yamaha Racing, nell’ambito del progetto Yamaha dedicato ai giovani talenti del futuro. Nato a Yogyakarta Bantul (Indonesia) il 27 giugno 2006, Mahendra inizia la sua carriera nel 2015 nei campionati nazionali del suo paese, prima di debuttare sulla scena internazionale nel 2019, nell’Asia Road Racing Championship.

Nel 2023 entra nel programma bLU cRU e prende parte alla Coppa del Mondo FIM Yamaha R3 bLU cRU: conquista il primo podio già nel secondo round, per poi ottenere nell’appuntamento successivo la prima vittoria, lottando per il titolo di categoria fino all’ultima gara dell’anno. Nello stesso anno debutta da wild card in WorldSSP300 a Most, conquistando in Gara 2 una incredibile vittoria. Nel 2024 disputa la sua prima stagione completa in WorldSSP300, laureandosi Campione grazie a una vittoria ed un totale di otto podi.

Al fianco di Mahendra vi sarà l’altra novità del 2025 firmato Evan Bros Yamaha Racing

Can Oncu, pronto ad affrontare la sua sesta stagione in WorldSSP, la prima in sella ad una Yamaha. Nato a Alanya (Turchia) il 26 luglio 2003, Oncu inizia a farsi notare nel 2017 nell’Asia Talent Cup e nella Red Bull Rookies Cup.

L’anno successivo vince la Rookies Cup ma soprattutto scrive la storia, vincendo l’ultima gara della Moto3 a Valencia (da wild card) e diventando così il pilota più giovane di sempre a vincere un Gran Premio. Dopo una sola stagione completa in Moto3 passa nel 2020 in Supersport, dove ad oggi può già vantare una vittoria, 14 podi ed un terzo posto finale nella stagione 2022.

La prima uscita della nuova line–up di Evan Bros Yamaha Racing è prevista per giovedì 7 e venerdì 8 novembre a Cremona, per una due giorni di test dove i due piloti potranno iniziare a conoscere la nuova Yamaha R9.

Aldi Satya Mahendra

“Sono davvero contento di essere stato promosso in WorldSSP, con un team di grande livello come Evan Bros. Si tratta di una nuova sfida: dovrò imparare passo dopo passo, cercando al contempo di adattarmi a moto e categoria, per ottenere il prima possibile dei buoni risultati”.

Can Oncu

“Il 2025 per me rappresenta un nuovo inizio, che non vedo l’ora di vivere insieme a Yamaha ed Evan Bros. Sono motivato e desideroso di ottenere grandi risultati, in sella ad una moto nuova e quindi da conoscere. Ringrazio tutti coloro che hanno riposto la loro fiducia in me”.

Fabio Evangelista (Team Principal)

“Sono molto felice di questo nuovo progetto. Appena Yamaha Motor Europe mi ha proposto tutto questo ho accettato con entusiasmo, dato che potremo lavorare con due piloti giovani e veloci.

Seguivo sia Aldi e Can da tempo: Aldi in questo 2024 mi ha sorpreso per la sua mentalità e maturità, mentre Can ha già dimostrato di poter essere protagonista in WorldSSP.

Ringrazio Yamaha Motor Europe e dunque Paolo Pavesio, Andrea Dosoli e Nicolò Canepa per la fiducia riposta in noi. Siamo molto motivati, relativamente sia alla nuova Yamaha R9 che ai piloti, e le giornate passate a Germo di Lesmo sono stati molto utili in ottica futura. Non vediamo l’ora di iniziare”.