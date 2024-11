Primo test invernale per la stagione 2025 per Bagnaia e Márquez al debutto sulla Desmosedici GP

A soli due giorni dalla fine del Campionato Mondiale MotoGP 2024, il Ducati Lenovo Team è tornato in pista quest’oggi sul Circuit de Barcelona – Catalunya (Spagna) per affrontare la prima giornata di test ufficiali in preparazione alla stagione 2025.

In sella ad una Desmosedici GP con una livrea speciale bianca, il vicecampione del mondo Francesco Bagnaia è sceso in pista poco dopo le ore 11:00 di questa mattina per completare un totale di 58 giri nel corso delle restanti 6 ore di prove libere disponibili. Grazie ad un giro veloce in 1:38.398, Bagnaia chiude il test di Barcellona al terzo posto.

La giornata di oggi ha anche rappresentato la prima occasione per vedere Marc Márquez “Todo al Rojo” nelle vesti di pilota ufficiale: conclusa la stagione 2024 al terzo posto in classifica con all’attivo tre vittorie e dieci podi ottenuti con la Desmosedici GP del team Gresini Racing MotoGP, l’otto volte Campione de Mondo ha dato ufficialmente inizio alla sua nuova avventura con la squadra factory di Ducati, nella quale affiancherà Bagnaia il prossimo anno.

Dopo un primo “shakedown” effettuato dal tester Michele Pirro, Marc ha infine potuto provare la Desmosedici GP per poi iniziare a testare nuovi componenti e provare diverse configurazioni di setup. Con un totale di 49 giri e un miglior tempo in 1.39.454 Marc chiude la giornata in quarta posizione.

Test invernale 2025

Francesco Bagnaia (#63, Ducati Lenovo Team) – 3° (1:38.398 – 58 giri)

“E’ stata una giornata piuttosto positiva. La nuova moto è già ad un buon livello e ha del potenziale. Ovviamente il team e gli ingegneri continueranno a lavorarci durante l’inverno e ci sono ancora diverse aree che devono essere migliorate. Ad esempio, in termini di frenata, la GP24 resta ancora la migliore. Il motore è molto veloce e mi è piaciuto, così come il telaio: siamo già sulla giusta direzione. Io e Marc abbiamo parlato molto per condividere le nostre sensazioni e, anche se il abbiamo stili di guida diversi, fortunatamente abbiamo avuto un feeling molto simile con la moto. In generale, sono contento di questo test”.

Marc Márquez (#93, Ducati Corse) – 4 ° (1:39.454 – 49 giri)

“E’ stato bello tornare a lavorare come un factory rider. Nei team ufficiali i test sono sempre un po’ diversi: devi provare tante cose e cercare di essere il più preciso possibile con i commenti. Nella giornata di oggi abbiamo lavorato soprattutto sullo sviluppo della GP25, cercando di capire cosa fosse meglio e cosa fosse peggio rispetto alla moto che ho guidato quest’anno. Sulla fine abbiamo fatto anche un paragone con la GP24. Sicuramente ci sono ancora degli aspetti che devono essere migliorati, non è facile arrivare in pista con una moto nuova ed essere già al livello di quella che ha girato un anno. La cosa positiva è che sia i miei commenti che quelli di Pecco sono stati molto simili e questo semplificherà il lavoro degli ingegneri a casa durante l’inverno. In generale, comunque, il bilancio è positivo e sono contento”.

I piloti del Ducati Lenovo Team torneranno in pista per il prossimo test precampionato dal 5 al 7 febbraio 2025 sul Sepang International Circuit in Malesia.