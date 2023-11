Corsi per ottenere il Patentino per il tuo cane

Ottieni il patentino per il tuo cane

Scopri se il tuo cane è di una razza speciale e iscriviti ai corsi per ottenere il Patentino previsto dal Regolamento comunale. C’è tempo fino al 13 novembre.

Il corso è destinato a:

cittadini di ATS Milano proprietari di cani che si sono resi responsabili di gravi lesioni nei confronti di persone o animali con conseguente formalizzazione da parte di ATS Milano dell’ordinanza prevista

cittadini del Comune di Milano proprietari dei cani appartenenti alle razze che devono obbligatoriamente conseguire il previsto “Patentino cane speciale”.

Ultima data per l’iscrizione al corso è il 13 novembre ore 08:00

Link per l’iscrizione

Le razze speciali per cui fare il patentino

I cani definiti di razza speciale sono :

American Bulldog/American Bully

Cane da pastore di Charplanina

Cane da pastore dell’Anatolia

Cane da pastore dell’Asia centrale

Cane da pastore del Caucaso

Cane da pastore Maremmano Abruzzese

Cane da Serra da Estreilla

Dogo Argentino

Fila braziliero

Perro da canapo majoero

Perro da presa canario

Perro da presa Mallorquin

Pit bull

Pitt bull mastiff

Pitt bull terrier

Rafeiro do alentejo

Rottweiler

Rhodesian Ridgeback

Tosa inu

American Staffordshire Terrier

Bandog + Molossoidi di grande taglia non iscritti ai libri genealogici ENCI-FCI

Bull terrier

Boerboel

Cane Corso

Cane lupo Cecoslovacco

Cane lupo di Saarloos

Cane lupo Italiano

e incroci derivanti dalle razze sopra citate.

ll corso per ottenere il patentino è composto da videoregistrazioni. Per agevolarne la fruizione infatti, le lezioni non si terranno in diretta streaming ma saranno previamente registrate e pertanto disponibili online per tutta la durata del corso.

Al termine del corso è previsto un test finale di verifica dell’apprendimento. I moduli formativi e il test finale dovranno essere conclusi entro la data di scadenza.Il rilascio del patentino avverrà a termine corso, previo superamento del test di verifica. I partecipanti riceveranno una mail con le modalità per ritirare il documento.

CS: Comune di Milano