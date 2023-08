Ai Giardini della Guastalla va in scena Only For Pet Lovers

Domenica 17 settembre ai Giardini della Guastalla va in scena “Only For Pet Lovers”

Nell’affascinante cornice dello storico giardino a pochi passi dal Duomo di Milano, l’edizione autunnale dell’evento per cani di piccola taglia tra spettacoli di dog dance, sfilate da ring, pet therapy, dog hair stylist, show cooking, massaggi per cani, momenti di cultura cinofila, gelati e dolci per cuccioli, pet bar, pet lounge, stand espositivi e con la partecipazione di tanti esperti professionisti ed educatori del mondo pet.

Only For Pet Lovers: location affascinante

Domenica 17 settembre, dalle 11 alle 18, le piante secolari e i pregiati elementi architettonici dei Giardini della Guastalla di via Francesco Sforza, uno dei parchi pubblici più antichi della città ed esempio incantevole di “giardino all’italiana”, diventano l’affascinante cornice di “Only For Pet Lovers”, un evento speciale e totalmente gratuito dedicato ai cani di piccola taglia dove, insieme ai loro amati padroni, avranno modo di passare tanti momenti divertenti e curiosi tra attività glamour, giochi, performance, cultura cinofila, food sostenibili e molto altro.

L’organizzatrice di eventi e nota pr milanese Vanessa Ricci (“mamma” di ben tre mini dog) torna così a proporre con “Only For Pet Lovers” un nuovo appuntamento appositamente pensato per far vivere loro, in tutta sicurezza, una vera e propria giornata di festa senza timore di incorrere nei rischi oggettivi del confronto, anche giocoso, con gli amici a quattro zampe di mole maggiore solitamente presenti in altre manifestazioni canine.

Tema, tanto caro ai proprietari di cani di piccola taglia, alla base del successo e fil rouge di tutte le più recenti iniziative da lei realizzate: il Raduno Barboni, Maltesi e Chihuahua a Peschiera Borromeo (MI), il Raduno Barboni al Parco Sempione e la Pet Flower Parade al bosco sud dell’Idroscalo dello scorso maggio.

Format vincenti molto apprezzati dalle svariate centinaia di appassionati e di altrettanti “piccoletti”, coinvolti ed incuriositi dalle tante iniziative condotte dai molti esperti professionisti ed educatori del mondo pet e dalle proposte degli stand delle aziende del settore che vi hanno partecipato con entusiasmo.

Un’occasione per scoprire, per chi non lo conoscesse, un affascinante angolo verde di 12mila metri quadri in pieno centro, realizzato nel 1555 da Paola Ludovica Torelli, contessa di Guastalla, primo giardino della città ad ospitare un’area cani fin dal 1960 e, dal 1998, ad istituire la libera fruizione per gli amici a quattro zampe di correre liberi (ad eccezione della zona bimbi) in determinate fasce orarie, per volontà di Caterina Azzi, presidentessa dell’Associazione Amici della Guastalla (ente che gestisce il parco insieme al Comune). Un’iniziativa pionieristica divenuta successivamente modello per altri parchi/giardini in città.

Ed è anche per questo motivo che “Only For Pet Lovers”, grazie al suo programma ricco di valori etici e divulgativi, è riuscito ad ottenere il patrocinio del Comune di Milano – Municipio 1 da Luca Pacini, Assessore al Verde e Arredo Urbano, Manutenzioni Stradali, Casa, Edilizia Scolastica, Mercati Rionali, Politiche Giovanili e CAG, nell’ottica di promuovere e far conoscere questo gioiello nascosto e poco noto anche ai milanesi, concedendolo per la prima volta ad un evento del genere.

Il ricco programma di attività “Only For Pet Lovers”

Spettacoli di Dog Dance, la disciplina di obedience che insegna ai cani vere e proprie coreografie in sintonia con la musica, con l’esibizione di alcuni membri della squadra (Italia Dog Dance) che rappresenterà l’Italia al prossimo Campionato Europeo di Dog Dancing 2023 (a Cremona, dal 12 al 15 ottobre) e con le performance condotte da Patrizia Zampiero (slalom tra le gambe o tra le braccia, spin, camminata all’indietro, inchino, rotolate a terra, ecc.) che spiegherà anche alcuni semplici esercizi da fare a casa con il proprio cane.

Per gli amanti dei social c’è Pimp My Pet (rendi ruffiano il mio cucciolo in inglese). Il noto hair stylist Washington Martin di Scapigliati Parrucchieri in p.le Martini 1 a Milano acconcerà la proprietaria allo stesso modo del proprio cucciolo reso super cool da Vanessa Locci, esperta pet dog stylist di Mrs. Poodle (toeletta per cani all’interno dell’Isola dei Tesori di via R. Sanzio 41 a Milano) e dai luxury outfit del pet atelier So Cute di Carate Brianza (MB), per poi potersi far immortalare in uno scatto professionale da un pet photographer. Tutte le foto saranno postate sui social di “Only For Pet Lovers” e quella che otterrà più “like” diventerà l’immagine ufficiale del flyer della prossima edizione.

Si potrà partecipare ad una sfilata da ring sotto gli occhi attenti di una giuria di esperti che proclameranno il cane più bello e quello più simpatico della giornata che verranno premiati con una super box offerta da ImperialFood contenente alcuni sacchi da 5 kg di crocchette per cani di piccola taglia, un set di prodotti beauty, pappe fresche e biscotti naturali per cani Doshapet e altri gadget.

Alfonso Montefusco, autore del libro “Il Giro del mondo in 80 Cani” (edizioni Altea), conduttore del programma TV “Oltre la Coda”, controllore di allevamento ENCI e istruttore cinofilo qualificato Regione Lombardia, racconterà storia, curiosità, attitudini e aneddoti divertenti di 10 razze canine di piccola taglia.

La dog trainer specializzata in mini dog Raffaella Gallo sarà a disposizione di tutti allo Sportello Cinofilo per rispondere a tutte le domande che i proprietari vorranno rivolgerle.

Tra i momenti di cultura canina: “Fake News”, miti e leggende metropolitane sugli amici a quattro zampe, come il fatto che dopo la sterilizzazione il cane ingrassa, verranno raccontate e sfatate da Vanessa Ricci e da Alfonso Montefusco, mentre l’appassionata di cinofilia storica Linda Rossini condurrà “Cynographia Curiosa” raccontando la storia dei Giardini della Guastalla e dei cuccioli della nobiltà milanese che li frequentavano.

Pet Therapy (l’impiego di animali da compagnia per curare specifiche malattie) con la Dott.ssa Caterina Ambrosi Zaiontz (psicologa e psicoterapeuta di fama internazionale, coadiutore del cane e responsabile di progetto in IAA – interventi assistiti con gli animali – secondo le linee guida del Ministero della Salute) che spiegherà con simulazioni, di cosa si tratta e quali siano i benefici che anche il cane di “casa” può donare al benessere umano stimolando una serie di meccanismi biologici naturali, attivando il sistema immunitario e migliorando le difese dell’organismo.

E sempre in tema di salute la pet therapist e dog trainer Elisa Dal Bosco parlerà dei cani molecolari e in particolare dei Cani Allerta Diabete, mostrando dal vivo come il cane sia in grado di avvertire la persona (o un genitore in caso di bambini), dell’approssimarsi di una variazione della glicemia.

E poi un’area lounge a cura di Chihui Dog Club con le sdraio coprisole per piccoli pet di Lillimia, l’innovativo pet bar con coppette gelato e yogurt per cani di Pet Pwr e tanti stand di aziende specializzate in prodotti food e pet accessories.

Nel gazebo di Doshapet, linea ispirata ai principi ayurvedici di ImperialFood (azienda leader nella produzione di alimenti e prodotti per il benessere canino 100% naturali e Made in Italy), si potranno assaggiare le nuove praline bon bon realizzate con salmone e farina di krill antartico (piccolo crostaceo, simile ad un gamberetto, che vive in acque oceaniche profonde e fredde, ricco di acidi grassi polinsaturi Omega-3 e astaxantina – potente antiossidante naturale -, di aminoacidi, vitamine e minerali.

Inoltre Isabella Spotti, Part Owner di ImperialFood, dimostrerà come coccolare il proprio pet con un dolce massaggio riequilibrante e rilassante soffermandosi sulle zone connesse ai chakra (i centri energetici dell’organismo), utilizzando una goccia del purissimo olio essenziale di lavanda della linea Alma di Doshapet.

In quello di Fidovet, azienda all’avanguardia nel settore della produzione di cibo fresco e merende per cani realizzate artigianalmente con materie prime italiane di altissima qualità, si potranno assistere a degli show cooking e assaggiare gratuitamente golose specialità tra cui menù freschi, dessert e yogurt per amici a quattro zampe.

Nello stand di Luce by Chiara Negri che produce pettorine e guinzagli psichedelici e anni ’80, un educatore spiegherà quali siano i più adatti per ogni razza (ad esempio i bulldog francesi soffrendo di ernia non dovrebbero usare i collari), quanto stringerli e come indossarli in modo corretto.

Mentre in quello de I Poltroni, i cuscini in eco-pelle realizzati a mano dalla designer Moira Ciani a forma di caricature di ogni razza canina e personalizzabili come il proprio cucciolo, l’ideatrice del brand realizzerà schizzi di ogni pelosetto.

In quello di Eco Impronta, si potrà ammirare dal vivo come vengono creati i pet accessories sostenibili realizzati artigianalmente con materiali eco-friendly come il sughero e le foglie di ananas.

E ancora La Mirtilleria con i suoi coloratissimi collari e guinzagli realizzati con corde da parapendio e Simo Milano con i suoi collari, guinzagli, polsiere, cinture, ciotole e borse hand-made e ricamati a mano, che fondono la tecnica di lavorazione africana con il gusto europeo.

E per tutti i dog lover lo stand di Luce srl, azienda di minigioielleria artigianale di Gallarate (VA) con la sua linea in argento ed oro di anelli, bracciali, charms, ciondoli, fermacravatte e molto altro a tema pet.

Infine per tutti i partecipanti all’evento, in omaggio l’innovativa medaglietta AIDmyPet che consente in caso di smarrimento di rintracciare il proprietario senza leggere il microchip e di accedere alle informazioni medico-sanitarie del cucciolo semplicemente avvicinando lo smartphone senza bisogno di scaricare APP.

E come sempre non mancheranno le telecamere di YouPet, l’innovativa web TV che celebra il mondo animale e l’ambiente, che riprenderanno in diretta i momenti più emozionanti della giornata, tra interviste e commenti della madrina della prima edizione di “Only For Pet Lovers” Marzia Novelli, conduttrice di “Bestia… che giovedì!”.

Per questo “Only For Pet Lovers” è un appuntamento davvero imperdibile per tutti i pet parent e per i tanti appassionati di cani di piccola taglia. E’ gradita la conferma di partecipazione scrivendo una mail a info@onlyforpetlovers.it.

In caso di pioggia, l’evento verrà rimandato alla domenica successiva.