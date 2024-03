Oltre 1.300 nuove piante a Basiano

I Comuni di Basiano e Cernusco sul Naviglio hanno accolto il progetto di forestazione urbana con l’obiettivo di incrementare il capitale naturale nel territorio della Città metropolitana di Milano, con un intervento di piantagione che vedrà crescere sul territorio oltre 1.300 nuove piante.

Adulti e bambini, molti “custodi” dell’iniziativa che li aveva visti prendersi cura di una piantina forestale per 7 mesi per poi restituirla per i progetti di forestazione urbana, muniti di guanti e scarpe da giardinaggio, hanno contribuito all’avvio della piantagione nel Parco Gura.

Questa prevede la messa a dimora di un totale di 1.332 nuove piante, di cui 846 alberi (come farnia,

bagolaro, carpino bianco, olmo campestre, olmo bianco, ciliegio, acero campestre, pioppo bianco, pioppo

nero, ontano nero, pioppo tremulo, melo selvatico, orniello, tiglio selvatico) e 486 arbusti (come nocciolo,

evonimo europeo, corniolo, sanguinella, biancospino comune, sambuco comune, ligustro).

Quest’area, che si estende per 20.295mq, sorge lungo il cavo Vareggio in un territorio dove le infrastrutture

verdi e blu sono elementi caratterizzanti dal punto di vista ambientale, collegandola con il Parco Agricolo

Nord Est.

L’obiettivo del progetto è la riqualificazione e implementazione ambientale e paesaggistica, ampliando le aree marginali del bosco preesistente con la creazione di un bosco complementare che valorizzi le potenzialità naturalistiche del luogo.

La piantagione prevede tre interventi: la realizzazione di un bosco di alberi e arbusti, la formazione di una siepe

composta da diverse specie e infine la realizzazione di una fascia di alberi da frutto in continuità con le

specie già esistenti.

Nuovi boschi forestali a Cernusco sul Naviglio

Area verde di via alla Castellana

L’area di 3.461mq, localizzata a est del territorio comunale, si trova in una zona residenziale ed è circondata

da strade a bassa percorrenza. Cresceranno qui 105 nuove piante, di cui 30 alberi e 75 arbusti. Tra le

specie arboree ci sono acero campestre, frassino maggiore, orniello, melo selvatico, ciliegio, pado, farnia,

cerro, tiglio selvatico, sofora del Giappone; tra quelle arbustive: sanguinella, corniolo, ligustro, evonimo

europeo, rosa canina, palla di neve e lantana.

L’obiettivo del progetto è quello di creare un piccolo bosco di quartiere. L’intervento prevede la

realizzazione di due nuclei di specie arbustive forestali a sud e un prato alberato nella parte nord. Lungo il

lato est è previsto l’inserimento di un filare di 8 esemplari di sofora del Giappone e il ripristino di 2

Liquidambar.

Area verde lungo via Vespucci

L’area oggetto della piantagione, estesa per 6.700mq, si colloca a ovest del centro abitato. La via è

caratterizzata da un filare di tigli, costeggiato dalla pista ciclabile, e da un’area verde, dove sono presenti

alberi sparsi ad alto fusto e nuclei alberati che ombreggiano le panchine.

Il progetto si propone di migliorare la connessione tra l’abitato e le aree agricole a nord, permettendo una maggior biodiversità del luogo e creando ambienti adatti alle specie avicole, attraverso la realizzazione di cinque nuove macchie di piantagione di dimensioni variabili. Questo avverrà attraverso la messa a dimora di un totale di 623 piante, di cui 131 alberi (come olmo bianco, bagolaro, ciliegio, ciavardello, melo selvatico, acero campestre, pero selvatico, ciliegio canino, pado) e 492 arbusti (come rosa canina, evonimo europeo, ligustro, sanguinella, corniolo, palla di neve, lantana, biancospino comune).