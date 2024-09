“Puliamo il mondo” ai caseggiati Aler Cinque Torri

17 settembre 2024 – Torna anche quest’anno la campagna di volontariato ambientale “Puliamo il Mondo”, l’edizione italiana di “Clean Up the World”, che si svolge dal 1993 grazie all’impegno di Legambiente e la collaborazione di associazioni, scuole, aziende, comitati e amministrazioni locali.

Centinaia di migliaia di persone in tutta Italia ogni anno dedicano una giornata per ripulire dai rifiuti abbandonati strade e piazze, angoli delle città, parchi urbani, ma anche sponde di fiumi e spiagge.

L’iniziativa a Cinisello Balsamo vedrà quest’anno coinvolto il quartiere Sant’Eusebio, e in particolare il cortile del Condominio di proprietà Aler Cinque Torri e gli spazi verdi esterni al caseggiato

Collaboreranno all’iniziativa oltre a Legambiente, il Circolo Legambiente di Cinisello Balsamo, Aler Lombardia, il Comune di Cinisello Balsamo, Nord Milano Ambiente e il Centro Civico 5 Torri che si fanno promotori di buone pratiche a favore dell’ambiente, invitando i residenti a contribuire nella pulizia, nella valorizzazione degli spazi comuni che circondano le loro abitazioni.

“Vuole essere un appello rivolto a tutti a partecipare, a partire dai più giovani, con l’intento di sviluppare consapevolezza civica per il luogo in cui si vive e rispetto per l’ambiente che ci circonda. L’iniziativa permette di prendersi cura dei beni comuni, rappresenta un’azione allo stesso tempo concreta e simbolica per ottenere angoli della città più puliti e vivibili e per rafforzare il senso di comunità”, hanno commentato il sindaco Giacomo Ghilardi e l’assessore all’Ambiente Daniela Maggi.

“Aler Milano ha aderito con entusiasmo all’iniziativa Puliamo Il Mondo organizzata da Legambiente in collaborazione con il Comune di Cinisello Balsamo. Sensibilizzare al rispetto dell’ambiente e alla cura dei beni condivisi rappresenta un importante contributo per promuovere lo sviluppo di un senso di responsabilità collettiva verso i luoghi condivisi, alimentando un circolo virtuoso a favore di una migliore qualità della vita nei quartieri” ha dichiarato il presidente Aler Matteo Mognaschi.

L’appuntamento sarà per sabato 21 settembre 2024, a partire dalle 10.30. A tutti i partecipanti verranno consegnati guanti, pinze e sacchi… e una merenda per i bambini.

Un secondo appuntamento con Puliamo il Mondo organizzato dal Circolo Legambiente di Cinisello Balsamo in collaborazione con gli Istituti scolastici Zandonai e Garcia Villas è previsto per la mattinata di venerdì 27 settembre e vedrà il coinvolgimento di circa 200 studenti nella pulizia degli spazi verdi del quartiere Sant’Eusebio.