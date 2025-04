La spagnola Carla Bernat Escuder ha rimontato dal terzo posto con un parziale di 68 (-4), per un totale di 204 (68 68 68, -12) colpi, e ha trionfato in Georgia nella sesta edizione dell’Augusta National Women’s Amateur, dove l’azzurra Carolina Melgrati si è classificata 25ª con 217 (72 70 75, +1)

Il torneo è noto anche come “Masters femminile” perché il round conclusivo si è svolto sul percorso (par 72) che ospita il Masters Tournament, primo Major stagionale maschile (10-13 aprile), dopo che i primi due si sono disputati al Champions Retreat Golf Club (par 72) di Evans.

La vincitrice Carla Bernat Escuder

21enne di Castellón de la Plana, studentessa alla Kansas State University, molto regolare con il suo tris di 68 (-4), unica nella storia dell’evento ad aver realizzato tre giri sotto i 70 colpi, ha segnato in chiusura sei birdie, contro due bogey, che le hanno permesso di superare di misura la statunitense Asterisk Talley, seconda con 205 (-11).

Al terzo posto con 207 (-9) l’inglese Lottie Woad, numero uno mondiale, campionessa uscente e in vetta dopo due turni. In quarta posizione con 208 (-8) Catherine Park, la spagnola Andrea Revuelta e la thailandese Eila Galitsky e in settima con 209 (-7) Megha Ganne, che aveva concluso al vertice il turno d’apertura, e Kiara Romero, coleader con Woad dopo 36 buche.

Carolina Melgrati

22enne di Monza, tesserata per il Golf Club Milano, alla terza presenza, ha condotto una buona gara premiata dall’essere entrata tra le 32 concorrenti che hanno avuto il privilegio di giocare all’Augusta National voluto dal grande Bobby Jones.

Sono uscite al taglio Caterina Don, 50ª con 148 (75 73, +4), e Francesca Fiorellini, 58ª con 150 (77 73, +6). Le azzurre sono state sempre presenti al torneo nel quale vengono ammesse 72 concorrenti selezionate tra le migliori al mondo, inviti che hanno premiato le atlete e che nel contempo hanno gratificato tutto il movimento nazionale.