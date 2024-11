Olio EVO italiano: imparare giocando, con Oleario

850 Alunni di 6 istituti scolastici superiori di diverse regioni italiane hanno partecipato al 1° Torneo Nazionale Trivia Game – Gioca con Oleario- appena concluso. Si tratta di un gioco a carattere interdisciplinare, realizzato dai Centri CREA Politiche e Bioeconomia, Olivicoltura Frutticoltura Agrumicoltura, Alimenti e Nutrizione nell’ambito di “Oleario. Dove l’Italia lascia il segno” , il progetto finanziato dalla RETE RURALE NAZIONALE per far conoscere e approfondire l’immenso patrimonio culturale, varietale, economico e sociale dell’olio evo italiano, non un semplice condimento, ma un vero alimento alla base della dieta mediterranea.

Gli Istituti che hanno partecipato all’iniziativa: l’Istituto Tecnico Agrario Stanga di Cremona, l’I.I.S. CIUFFELLI-EINAUDI di Todi, l’Istituto Professionale di Stato Servizi Enogastronomici e Ospitalità Alberghiera “Montanaru” di Desulo (NU), l’Istituto di Istruzione Superiore Carlo Barletti di Ovada (AL), il Liceo Manzoni di Caserta, l’Istituto I.I. S. Giacomo PERLASCA di IDRO ( BS). Ogni scuola ha ricevuto in dono un albero di ulivo, segno tangibile della nostra comune identità culturale. Vincitore per il biennio è stato il gruppo guidato da Viola Torresani della 1° C dell’Istituto Stanga di Cremona, mentre per il triennio ha vinto il gruppo della 4 E dell’istituto I .I.S. CIUFFELLI-EINAUDI di Todi.

Questa prima edizione del torneo Nazionale è stata organizzata in collaborazione con l’associazione “Donne dell’Olio”, che, dal 2000, si propone di promuovere la cultura e la conoscenza dell’olivicoltura e dell’olio, di sostenere la custodia dell’ambiente e del paesaggio, di generare opportunità inclusive e sinergie professionali. Le “Donne dell’Olio”, attraverso le socie presenti su tutto il territorio nazionale, si sono impegnate a proporre il “trivia game – Gioca con Oleario” ad un’ampia platea di studenti.

Il trivia game, ideato dal gruppo di lavoro di Oleario del CREA coordinato da Milena Verrascina, prima tecnologa del CREA Politiche e Bioeconomia, mette a disposizione un insieme di materiali didattici e approfondimenti, organizzati in un insieme di domande suddivise per tematiche (L’ulivo e l’olio tra miti, leggende, arte e letteratura, la Morfologia dell’albero, gli Ulivi monumentali e registro dei paesaggi rurali, l’Etichetta come strumento per comunicare la qualità dell’EVO, DOP/IGP come strumento di tutela del territorio, le Caratteristiche qualitative dell’EVOO e Olivicoltura biologica, tutela dell’ambiente e qualità dell’olio) con diversi livelli di approfondimento. Oleario si prefigge, anche mediante questo gioco, di aiutare il consumatore cittadino/studente a riconoscere un olio EVO di qualità, dotandolo delle conoscenze necessarie.

La fase propedeutica si svolge on line con un incontro esplicativo e quindi attraverso un tutorial che si scarica, previa richiesta al CREA ( laura.guidarelli@crea.gov.it) di credenziali di accesso.