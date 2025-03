Giornata Internazionale delle Foreste 2025

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, in occasione della Giornata Internazionale delle Foreste del 21 marzo 2025, invita tutte le istituzioni scolastiche a promuovere attività di sensibilizzazione e approfondimento sul valore delle foreste e sulla loro importanza per la tutela dei diritti umani e della biodiversità.

Le foreste, fondamentali per l’equilibrio ecologico del pianeta, svolgono un ruolo cruciale nella lotta ai cambiamenti climatici, nella protezione delle risorse idriche e nel mantenimento della biodiversità. Inoltre, rappresentano una fonte di sostentamento per milioni di persone nel mondo, garantendo loro cibo, riparo e mezzi di sussistenza. La loro distruzione mette a rischio il benessere umano, aumentando la vulnerabilità delle popolazioni più esposte ai disastri ambientali e contribuendo alla perdita di culture indigene legate alle tradizioni della foresta.

La deforestazione rappresenta una delle principali sfide ambientali a livello globale, con implicazioni significative per la biodiversità, il clima e le comunità locali. Negli ultimi anni, si sono registrate tendenze contrastanti tra il contesto internazionale e quello italiano. Secondo i dati del Global Forest Watch, nel 2023 il pianeta ha perso 3,7 milioni di ettari di foresta tropicale primaria, equivalenti a quasi 10 campi da calcio al minuto. Sebbene questo rappresenti una diminuzione del 9% rispetto al 2022, il tasso di deforestazione rimane elevato e simile a quello del 2021 e del 2019.

Tuttavia, si registrano progressi significativi in alcune regioni. In Brasile, ad esempio, la deforestazione nell’Amazzonia è scesa al livello più basso degli ultimi nove anni, con una riduzione del 30,6% tra agosto 2023 e luglio 2024 rispetto all’anno precedente. Questo risultato è attribuibile a politiche ambientali più rigorose e al rafforzamento delle agenzie di protezione ambientale.

In Italia, la situazione appare differente. Secondo l’Inventario Nazionale delle Foreste, la superficie forestale nazionale è in crescita, coprendo attualmente circa il 37% del territorio nazionale, con un incremento di circa 500 mila ettari rispetto al precedente inventario

Questo aumento è attribuibile a fenomeni come l’abbandono delle aree agricole marginali e a politiche di riforestazione.

Tuttavia, nonostante l’aumento della superficie forestale, l’Italia importa l’80% delle materie prime legnose dall’estero, il che solleva preoccupazioni riguardo alla valorizzazione della filiera forestale nazionale e al contributo involontario alla deforestazione globale.

La deforestazione rimane una questione critica a livello globale, con tendenze variabili tra diverse regioni. Mentre Paesi come il Brasile mostrano segnali positivi nella riduzione della deforestazione, altre aree continuano a subire perdite significative di copertura forestale.

In Italia, l’espansione delle superfici forestali offre opportunità per una gestione sostenibile delle risorse, ma è essenziale promuovere una filiera del legno nazionale per ridurre la dipendenza dalle importazioni e contribuire alla conservazione delle foreste a livello globale.

Per queste ragioni, il nostro Coordinamento esorta gli istituti scolastici a organizzare momenti di riflessione e iniziative didattiche che possano coinvolgere attivamente gli studenti e le studentesse, come:

lezioni tematiche sulla deforestazione e sulle strategie di conservazione;

proiezioni di documentari e dibattiti sull’importanza delle foreste per l’ecosistema globale;

laboratori creativi per la realizzazione di materiali informativi, cartelloni e campagne di sensibilizzazione;

piantumazione di alberi nei cortili scolastici o in aree verdi locali, in collaborazione con enti e associazioni ambientali;

iniziative di educazione civica per promuovere la responsabilità ambientale e l’impegno attivo nella tutela delle risorse naturali.

La Giornata Internazionale delle Foreste

Rappresenta un’opportunità preziosa per sviluppare una consapevolezza diffusa sull’importanza degli ecosistemi forestali e per avvicinare le nuove generazioni a una cultura della sostenibilità.

In un momento storico in cui le emergenze climatiche e ambientali impongono scelte urgenti e responsabili, la scuola ha il compito di educare alla tutela dell’ambiente come valore imprescindibile per la costruzione di un futuro equo e sostenibile.

Invitiamo pertanto tutti i docenti a promuovere e condividere le iniziative realizzate, affinché il messaggio della Giornata Internazionale delle Foreste 2025 possa diffondersi e radicarsi nella coscienza collettiva.

Per maggiori informazioni e per segnalare le attività svolte, è possibile contattare il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani attraverso i nostri canali ufficiali.

Invitiamo ad inviare al CNDDU (email: coordinamentodirittiumani@gmail.com) le proposte educative e le iniziative realizzate per l’occasione.