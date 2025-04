Tanto lavoro a Imola per Matteo Cressoni

Il pilota lombardo si distingue nel secondo atto FIA World Endurance Championship 2025 a Imola davanti al proprio pubblico

Nuovo fine settimana di duro lavoro per Matteo Cressoni nel FIA World Endurance Championship 2025. Il mantovano ha continuato insieme a Claudio Schiavoni e Matteo Cairoli oltre ovviamente agli uomini di Iron Lynx il programma iniziato nelle scorse settimane a Lusail in occasione della prima tappa della stagione.

La squadra continua a scoprire giro dopo giro le potenzialità della Mercedes AMG GT3 EVO, debuttante nel Mondiale quest’anno. L’equipaggio italiano si è reso protagonista di un week-end regolare sin dal venerdì, il tridente ha concluso lontano dai migliori dopo aver tentato a più riprese di restare nel giro del leader.

Il #60 dello schieramento ha dichiarato in una nota: “Mi ha fatto molto piacere incontrare a Imola i miei tifosi e tutti coloro che mi supportano quotidianamente. Purtroppo non è arrivato un risultato di peso, ma è sempre emozionante gareggiare in casa in un evento così prestigioso. Siamo determinati a continuare a lottare, pronti ora per Spa-Francorchamps”

Matteo Cressoni tornerà ora in pista in Belgio con la Mercedes AMG GT3 EVO #60 Iron Lynx ad inizio maggio in occasione della terza sfida del FIA WEC 2025. La settimana precedente, invece, sarà nuovamente la volta dell’European Le Mans Series in quel di Le Castellet.