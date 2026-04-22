Dopo aver emozionato e coinvolto oltre 30.000 spettatori in tutta Italia, “La Sirenetta – La Voce dell’Oceano” torna a Milano per un appuntamento imperdibile: domenica 26 aprile 2026 alle ore 17:00, al Teatro Repower.

Per il pubblico milanese sarà un atteso ritorno, dopo il grande successo delle tre repliche sold out del 2024, che avevano conquistato famiglie e appassionati di musical. Una nuova occasione per lasciarsi travolgere da uno spettacolo che continua a incantare grandi e piccoli.

L’appuntamento assume un valore ancora più speciale perché sarà l’ultima replica della stagione, prima della grande ripartenza del nuovo tour 2026/2027, che vedrà lo spettacolo toccare i teatri di tutta Italia.

Prodotto dalla Compagnia Neverland e liberamente ispirato alla celebre fiaba di Hans Christian Andersen, lo spettacolo si distingue per il suo forte impatto visivo, la potenza emotiva e un linguaggio scenico originale capace di coinvolgere lo spettatore fin dal primo istante.

“La Sirenetta – La Voce dell’Oceano”

E’ molto più di un musical: è un’esperienza immersiva e coinvolgente, in cui il pubblico partecipa attivamente e l’attenzione resta sempre viva. Gli spettatori si sorprendono, si emozionano e si lasciano trasportare in un viaggio fatto di magia, musica e meraviglia.

Musiche inedite e originali, scenografie suggestive, costumi da sogno e coreografie spettacolari trasformano il palcoscenico in un universo incantato. Il risultato è uno spettacolo divertente, emozionante e profondo, capace di far sorridere e commuovere, affrontando anche temi contemporanei e universali come identità, coraggio, amore, inclusione e libertà di essere sé stessi.

La regia di Simona Paterniani dà vita a una rilettura moderna e poetica della fiaba, pensata per parlare a tutte le generazioni con sensibilità e intensità.

Consigliato dai 4 ai 99 anni, lo spettacolo è perfetto per famiglie, appassionati di musical e per chiunque abbia voglia di vivere un’esperienza teatrale autentica e coinvolgente.

Un evento da non perdere, per lasciarsi trasportare dalle onde della fantasia e riscoprire tutta la magia del teatro.

Milano – Teatro Repower

Domenica 26 aprile 2026

Ore 17:00

Biglietti disponibili su TicketOne