Dal glutine allo zucchero, sono numerose le false credenze sull’alimentazione che circolano sul web. Saperle riconoscere è fondamentale per tutelare la propria salute e fare scelte consapevoli a tavola.

Per aiutare i cittadini a orientarsi, l’Istituto Superiore di Sanità (Iss) lancia il questionario “Bufale nel piatto: riconoscere le fake news sull’alimentazione”. Si tratta di un breve test composto da cinque domande, elaborato dal Reparto alimentazione, nutrizione e salute, che prende spunto da alcune delle notizie false più diffuse.

“L’obiettivo non è solo testare le conoscenze, ma anche stimolare un approccio più critico verso ciò che si legge online– sottolinea Laura Rossi, direttrice del Reparto alimentazione, nutrizione e salute dell’Iss–. Il questionario è pensato per una rapida compilazione e invitiamo tutti i partecipanti a rispondere anche alla domanda aperta, indicando un argomento che desidererebbero approfondire”.

Le risposte raccolte fino al 3 giugno, data di chiusura del sondaggio, saranno discusse durante il convegno “Fake news, paure e fiducia: sicurezza alimentare e nutrizione nell’era dell’infodemia”, in programma il 5 giugno presso l’Iss e fruibile anche online.

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