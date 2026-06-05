Il giardino della chiesetta di S. Eusebio si tinge dei colori della Croce Rossa Italiana

5 giugno 2026 – Domenica 14 giugno Cinisello Balsamo celebra la Croce Rossa Italiana con lo svelamento della targa e l’intitolazione dell’area verde accanto alla chiesetta di Sant’Eusebio che da quel momento sarà dedicata ufficialmente ai volontari del presidio locale. Alla celebrazione è invitata tutta la cittadinanza chiamata a condividere un momento significativo per la memoria storica e l’identità del quartiere.

La scelta dello spazio non è casuale, i giardini si trovano infatti a pochissima distanza dalla sede locale della Croce Rossa Italiana di via Giolitti, e l’intitolazione vuole essere un tributo sentito ai tantissimi volontari che nel corso degli anni hanno animato con impegno civico e dedizione l’associazione.

Da più di 60 anni presente sul territorio cittadino, infatti, la CRI locale è cresciuta grazie all’impegno degli operatori raggiungendo la piena autonomia e diventando a tutti gli effetti un Comitato Locale garantendo il servizio alla cittadinanza 24 ore su 24, per 365 giorni l’anno.

Una dedizione assoluta che nel 2009 è stata coronata con il conferimento dell’onorificenza cittadina della Spiga d’Oro. La realtà territoriale in espansione richiede a tutti i volontari sempre maggior impegno: una sfida che i volontari, preparati e disponibili, sono pronti a cogliere per continuare ad affermare e difendere i Principi Fondamentali alla base della Croce Rossa.

In seguito al momento istituzionale con i saluti di Giacomo Ghilardi, il Comitato Locale offrirà un aperitivo a tutti i presenti e, subito dopo, le porte della sede di via Giolitti apriranno per una visita guidata aperta a tutti coloro che vorranno conoscere da vicino la realtà del volontariato e le sue attività.

L’evento poi lascerà anche un segno visibile, tangibile e simbolico all’interno dei giardini: una panchina dell’aera verde verrà infatti colorata di bianco per ricordare la figura fondamentale di Henry Dunant, fondatore della Croce Rossa e Premio Nobel per la Pace.

“La scelta di dedicare quest’area alla Croce Rossa Italiana risponde alla volontà di valorizzare un presidio che da oltre sessant’anni opera per i cittadini. L’atto formale di oggi sancisce l’importanza della collaborazione attiva tra l’Amministrazione comunale e la struttura locale di via Giolitti.” ha dichiarato il sindaco Giacomo Ghilardi.