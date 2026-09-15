Anno scolastico al via, il saluto del Sindaco alla comunità scolastica

Con l’avvio del nuovo anno scolastico, il Sindaco di Cinisello Balsamo Giacomo Ghilardi ha voluto rivolgere un messaggio di saluto a studenti e studentesse, dirigenti, docenti e personale scolastico, per augurare a tutta la comunità un buon inizio e sottolineare il valore della scuola come luogo di crescita e di costruzione della comunità.

Il Sindaco ha scelto di aprire la sua lettera con una frase attribuita ad Aristotele: “Educare la mente senza educare il cuore non è affatto educare”, individuando in queste parole il filo conduttore del messaggio rivolto alle scuole.

“L’inizio di un nuovo anno scolastico – sottolinea il Sindaco Giacomo Ghilardi – rappresenta sempre un nuovo inizio, fatto di aspettative, domande, obiettivi. La scuola è il luogo nel quale si acquisiscono conoscenze e competenze, ma soprattutto si impara a crescere insieme, a confrontarsi, ad ascoltare e a rispettare gli altri. È qui che, giorno dopo giorno, si formano non solo gli studenti, ma anche i cittadini di domani”.

Nel suo messaggio il Sindaco rivolge un particolare ringraziamento ai dirigenti scolastici, agli insegnanti, al personale e alle famiglie per il lavoro quotidiano con cui accompagnano bambini e ragazzi nel loro percorso educativo.

“Una città che investe nella scuola e nell’educazione – aggiunge Ghilardi – investe nel proprio futuro. Per questo il rapporto tra Amministrazione comunale e istituzioni scolastiche deve continuare a essere fondato sull’ascolto, sulla collaborazione e sulla condivisione. La scuola è una delle comunità più importanti della nostra città e siamo chiamati tutti a prendercene cura”.

Proprio per rafforzare questo dialogo, nelle prossime settimane il Sindaco, insieme all’assessore all’Istruzione Maria Gabriella Fumagalli, farà visita alle scuole cittadine, dalle scuole dell’infanzia fino alle secondarie di primo grado. Saranno occasioni per incontrare direttamente gli studenti, conoscere più da vicino la vita delle scuole, ascoltare idee e proposte e condividere con la comunità scolastica l’avvio del nuovo anno.

Un inizio scolastico speciale ha interessato gli studenti della Scuola Anna Frank – edificio oggetto di lavori di riqualificazione nell’ambito del progetto Entangled – che hanno raggiunto le loro nuove sedi nei plessi Zandonai e Garcia Villas con un bus dedicato messo a disposizione dell’Amministrazione comunale. Ad accogliere gli studenti alla fermata del bus in via Matteotti gli assessori all’Istruzione e Formazione Maria Gabriella Fumagalli e alla Centralità della Persona Riccardo Visentin.

“Un ringraziamento particolare per la disponibilità e collaborazione va ai dirigenti scolastici degli Istituti Zandonai, Garcia Villas e Villa Olga Napoli e Deborah Iacopino che nei mesi estivi sono stati interessati da lavori di riqualificazione per accogliere temporaneamente gli alunni e il personale scolastico della Scuola Anna Frank e i bimbi del Nido Girasole in vista della partenza dei cantieri relativi al Progetto Entangled” ha concluso il sindaco.