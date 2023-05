Gaetano D’Auria, Stelle e Radici

Dal 31 maggio al 24 giugno 2023, Spazio HUS ospita la mostra personale di Gaetano D’Auria dal titolo “Stelle e Radici”, che sarà inaugurata mercoledì 31 maggio alle ore 18.30.

Nella sua decennale esperienza artistica, Gaetano D’Auria ha percorso dapprima le strade dell’arte figurativa per approdare, infine, all’astrazione con una costante propensione al racconto pittorico e una peculiare fascinazione per il fantastico. La mostra presenta un gruppo di opere dell’artista, particolarmente rappresentative del suo recente percorso di ricerca, in cui il colore e la materia sono gli elementi portanti di un lessico pittorico caratterizzato da un sapiente gioco di equilibri estetici, da improvvise intuizioni e stravaganti variazioni sul tema, che l’artista compone in architetture visive dal forte impatto emotivo.

“Nelle sue tele – osservano le curatrici Francesca Bianucci e Chiara Cinelli – la pittura è espressione di un ricco universo interiore fatto di radici, che affondano in una storia personale segnata dalla passione per l’arte, e di stelle, simbolo di quelle aspirazioni che innalzano la natura umana verso il cielo. Immergersi nelle opere dell’artista significa fare un viaggio in terre lontane, che schiudono orizzonti inediti segnati dalla cifra del fantastico: qui si possono incontrare cieli notturni punteggiati di stelle colorate, scale che si protendono verso spazi indefiniti, giostre sognanti dal sapore felliniano, macchine bizzarre e labirintici ingranaggi; un brulicante immaginario pittorico che, come una partitura musicale, cambia e si muove al ritmo delle nostre emozioni.

Ogni opera è un’architettura sospesa tra le radici e le stelle, tra la natura terrena, con le sue passioni, fragilità e intemperanze, e il cielo con le sue sublimi altezze e la luminosità delle sue stelle. Nella costruzione di queste architetture fantastiche, come un alchimista, Gaetano D’Auria mescola gli elementi a sua disposizione, manipola e trasforma la materia, ne accentua il carattere attraverso un uso sapiente del colore, infondendo profondità alla superficie dell’opera e aprendo varchi su infiniti mondi possibili, oltre la tela”.

“Anni fa ricordo una sonda interplanetaria chiamata Rosetta – osserva Gaetano D’Auria – che raggiungeva il nucleo di una cometa. Una piccola rosa senza radici in mezzo alle stelle. Questi pensieri e suggestioni sono la linfa della mia creatività; continuo a rimbalzare tra le stelle e le radici. Con la fantasia prendo un’astronave e volo via. Altre volte mi accorgo che l’astronave è solo la giostra di un Lunapark…ma non importa, ciò che conta è volare, a pochi centimetri da terra, vicino alle radici o su tra le stelle a milioni di anni luce, non c’è troppa differenza. Con l’Arte si può fare…”.

Spazio HUS

Spazio HUS si propone come un luogo di incontro e di contaminazione tra esperienze e percorsi artistici differenti, attraverso un ricco programma di esposizioni di designer, artisti, fotografi e artigiani del panorama italiano e internazionale.

Spazio HUS, il cui nome nasce dal termine danese “HUS” che significa “casa”, si trova in un luogo suggestivo con interni originali d’epoca che è anche sede di HUS Milano, laboratorio creativo e di ispirazione per architetti, arredatori, designer e artisti in generale.