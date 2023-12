15 dicembre 2023 – La Giunta comunale, ha approvato il rinnovo dell’accordo di collaborazione con la Filarmonica Paganelli ’79 per l’esecuzione di concerti bandistici e orchestrali per il triennio 2024–2026. Un rinnovo che giunge nonostante la recente petizione contro l’Amministrazione relativamente all’attuale sede di via Alberto da Giussano.

La Giunta, dato il rapporto di collaborazione che dura da oltre dieci anni, ha deciso di avvalersi ancora dell’Ente in occasione di festività, ricorrenze ed eventi sul territorio. La convenzione avrà ancora una durata triennale e con un contributo invariato massimo di 25mila euro annui per 8 concerti da definirsi sulla base delle reciproche esigenze.

«Proseguiamo la collaborazione con la Filarmonica Paganelli che da oltre dieci anni accompagna gli eventi, anche istituzionali, con performance musicali. Rinnoviamo la fiducia nell’ente che può vantare un’orchestra e una banda di ottimo livello. Si tratta di un rapporto consolidato negli anni e che oggi si conferma per un ulteriore triennio. Ci auguriamo sia un nuovo inizio sereno e costruttivo”. Ha detto l’assessore alla cultura Daniela Maggi.

Ph: