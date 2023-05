Al via la IV edizione del DLA Piper Milan Investment Arbitration Pre-Moot: la sfida tra futuri arbitri provenienti dalle università di tutto il mondo. Lo scenario della competizione sarà l’Antica Roma

Dal prossimo 26 maggio riparte in presenza – dopo due anni di forzata modalità virtuale – presso gli uffici milanesi dello studio legale internazionale DLA Piper la IV edizione del DLA Piper Milan Investment Arbitration Pre-Moot, evento di preparazione al Frankfurt Investment Moot Court, competizione internazionale di arbitrato degli investimenti, che si terrà a Francoforte tra il 27 e il 30 giugno .

L’evento milanese, che si svolge nei giorni della Milan Arbitration Week, vedrà competere squadre formate da studenti dalle facoltà di giurisprudenza, tra gli altri, di Austria, Regno Unito, Germania, Slovenia, Italia, che si sfideranno misurando le proprie capacità oratorie. Sarà una squadra composta da esperti del settore dell’arbitrato di diritto degli investimenti, professionisti e accademici, a valutare la preparazione degli studenti che avranno un’occasione unica per esercitarsi in vista della competizione più prestigiosa del diritto internazionale degli investimenti.

Ogni anno gli organizzatori della competizione elaborano il “caso”, di fantasia, ma inserito in un contesto storico e giuridico reale, su cui le squadre verranno messe alla prova. Lo scenario delle vicende della competizione di quest’anno è l’Antica Roma. A fare da sfondo al caso la guerra civile romana, durante la quale gli investitori Tito Pomponio e suo figlio, Tito Pomponio Attico si impegnano in un investimento controverso nei remoti territori dell’Asia, precisamente nella città di Priene.

La competizione sarà aperta da una conferenza, venerdì 26 maggio a partire dalle ore 9 alle ore 13, con la partecipazione di noti professionisti italiani e stranieri: tra questi, la Professoressa Maria Chiara Malaguti, Full Professor of International Law, Università Cattolica Sacro Cuore, che interverrà come keynote speaker, Gabriele Ruscalla, Avocat au Barreau de Paris presso lo studio Liedekerke, Crina Baltag, Associate Professor in International Arbitration, Stockholm University; Marina Matousekova, Partner, TALMA Dispute Resolution; Irene Petrelli, Partner, Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP; Lorena Atzeri, Ricercatrice in Diritto Romano, Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano.

A seguire, andrà in scena la competizione che si chiuderà sabato 27 maggio .

Il comitato organizzatore del DLA Piper Milan Investment Arbitration Pre-Moot, guidato da Federica Bocci, counsel di DLA Piper, è composto, tra gli altri, da Valerio Condemi, Pietro La Fortezza, Matteo Fumagalli, Dario Tarabelloni e Cecilia Vincenzo.