Debutta il primo spettacolo (comico) sull’autismo

In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo inizia il tour teatrale del trio comico da 1 milione di followers. Lo spettacolo? “Una storia di autismo normale”

Parte dal Teatro Martinitt il 2 aprile alle 21:00, in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, il tour teatrale di Damiano e Margherita Tercon e Philipp Carboni. Porteranno in scena lo spettacolo “Una storia di autismo normale”.

Il trio dei Terconauti, che fa divulgazione e sensibilizzazione su questo tema, conta oltre 1 milione di followers sui social ed è conosciuto per la partecipazione a Italia’s Got Talent, Tu Si Que Vales, (li vedremo a breve su Comedy Central) e la pubblicazione Mondadori del libro “Mia sorella mi rompe le balle”.

Tournée teatrale: “Una storia di autismo normale”

Lo spettacolo e un importante messaggio sociale.

Damiano e Margherita sono fratelli. Lui ha 42 anni, è autistico e desidera diventare un cantante lirico. Per tutta la vita viene deriso: le persone non lo considerano all’altezza dei suoi sogni. Così un giorno scrive una mail a Margherita: “mi aiuterai nonostante tutti mi dicano che per me le possibilità sono limitate?”

E la sorella, insieme al fidanzato Philipp, risponde alla richiesta d’aiuto, scoprendo così un universo inesplorato e ritrovando la forza di realizzarsi. Una storia raccontata dagli stessi protagonisti in maniera ironica, col sorriso e tra sketch comici, video e canto lirico. Una scoperta dell’autismo e della diversità in cui la pietà viene lasciata da parte per dare spazio alla consapevolezza.

Uno spettacolo che, tra le risate, racconta anche la forza di rialzarsi, di credere in sé stessi e nei propri sogni al di là di ogni etichetta, di ogni ostacolo. Mostra la resilienza: la capacità di resistere agli urti senza spezzarsi, di superare eventi negativi sviluppando competenze a partire dalle difficoltà. E ci ricorda l’importanza di guardare le cose da una prospettiva diversa, perché in mezzo agli alti e bassi, tra le sorprese della vita, si può trovare anche la felicità.

Tutte le date della Tournée:

2 APRILE 2024 – MILANO Teatro Martinitt

12 APRILE 2024 – GENOVA Teatro Stradanuova

13 APRILE 2024 – BRESCIA Teatro Santa Giulia

14 APRILE 2024 – TREVIGLIO (BG) Teatro Nuovo

19 APRILE 2024 – TORINO Teatro Cardinal Massaia

5 MAGGIO 2024 – PADOVA Teatro Ai Colli

8 MAGGIO 2024 – FIRENZE Teatro Cantiere Florida

9 MAGGIO 2024- RIMINI Teatro Degli Atti

Biglietti disponibili su TicketOne, Vivaticket e rivenditori.