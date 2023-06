Adriano AR – festival multidisciplinare

ADRIANO AR – un progetto di Ecate in partenariato con Magnete – Industria Scenica – Ditta Gioco Fiaba – Sinitah – SONG

in collaborazione con Casa della Carità – Alma Bar

Concerti, spettacoli internazionali di danza e di teatro contemporaneo, attività per tutta la famiglia, workshop e laboratori, mostre d’arte e serate in balera per coinvolgere il quartiere e i suoi abitanti in processi di partecipazione culturale e in percorsi di formazione, per generare benessere, creare nuovi immaginari e valori, costruire nuove identità collettive.

Parte con l’intenzione di animare e dare valore al suo quartiere di riferimento, Adriano AR, progetto ideato e promosso da Ecate – legato alla rigenerazione dell’Ex Magneti Marelli e alla riqualificazione di Quartiere Adriano – realizzato in partenariato con Magnete – Industria Scenica – Ditta Gioco Fiaba – Sinitah – SONG, in collaborazione con Casa della Carità – Alma Bar.

Un palinsesto multidisciplinare di eventi pensati e dedicati al territorio che da domenica 11 giugno al 29 ottobre 2023 proporrà nel quartiere ben 24 eventi, di cui la metà ad ingresso gratuito (nel dettaglio 14 spettacoli, 4 concerti di musiche dal mondo, un evento partecipato, quattro workshop e una serata di festa in balera), pensati per favorire l’accesso alle attività culturali al più alto numero possibile di cittadini e cittadine cercando di scardinare quell’isolamento che caratterizza alcuni quartieri periferici delle grandi città.

Si parte domenica 11 giugno alle ore 17, a Magnete, per presentare il progetto Adriano AR con tutte le realtà coinvolte. Seguirà il concerto “Musica senza barriere” (ingresso libero), con il Coro Manos Blancas di SONG, che coinvolge venti ragazzi con abilità speciali dell’Istituto Comprensivo Paolo e Larissa Pini, una realtà unica dedicata a giovani con gravi disabilità. Saranno con loro altri cori giovanili promossi da SONG, come il Coro della Pini e il Coro Magnetico, nato proprio a Magnete. Condurranno i Maestri Sonia Spirito, Pilar Bravo, Diana Buscemi e Luca Brioschi.

Info e biglietteria

Per tutte le iniziative è consigliata la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: +39 371 5368083 – magnetebiglietteria@gmail.com Eventi a pagamento: Intero 10 € – Ridotto 7 € (under 30 e over 60) – Prevendita 1,50 € Laboratorio DANZE AFRICANE: ingresso unico 20 €