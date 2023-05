Forestami: tantissimi milanesi a scuola di verde

Grande successo per il primo appuntamento di Forestami Accademy (in partnership con il Gruppo Prada) tenutosi presso Triennale Milano e per il primo incontro formativo “Custodi del Verde” a Cascina Nascosta

Milano, 13 maggio 2023 – Tutto esaurito per i due appuntamenti formativi del weekend organizzati da Forestami, sia il primo appuntamento di Forestami Academy, tenutosi venerdì 12 maggio presso Triennale Milano, che quello di “Custodi del Verde urbano”, tenutosi oggi sabato 13 maggio presso Cascina Nascosta.

Forestami Academy

L’iniziativa realizzata da Forestami in partnership con il Gruppo Prada prevede un programma strutturato su tre anni con incontri, seminari e workshop coordinati da Maria Chiara Pastore, docente del Politecnico di Milano, e con il coinvolgimento di alcuni tra i più grandi esperti nazionali e internazionali del verde e della forestazione. Un’occasione di incontro, scambio e formazione con l’obiettivo di divulgare i principi, i valori e la scientificità della forestazione urbana. Nella platea oltre 100 “corsisti” tra studenti universitari, professionisti di aziende e cittadini sensibili alle tematiche ambientali, che hanno partecipato attivamente nei tavoli di lavoro, raccontando la loro esperienza e aprendosi alla discussione costruttiva sulle tematiche in programma.

“Che cos’è una foresta urbana?”, questo il tema del primo incontro che ha visto gli interventi di Cecil Konijnendijk, professore ordinario e senior advisor alla British Columbia University – con un panel dal titolo “Verso la Città Foresta – Come le foreste urbane rendono le nostre città migliori e più sane” –, e Simone Borelli, FAO Forestry Officer – che ha spiegato “I benefici degli alberi urbani”.

Custodi del verde urbano: è una rassegna di incontri di formazione dedicati ai cittadini, realizzata in collaborazione da Forestami, Comune di Milano e Legambiente Lombardia, volta a raccontare come prendersi cura al meglio del verde domestico e del capitale naturale delle città.

Il primo workshop si è tenuto oggi, sabato 13 maggio, presso Cascina Nascosta, e ha visto agronomi e specialisti approfondire il tema della salute delle piante e degli effetti del cambiamento climatico su di esse, con un modulo pratico-dimostrativo di cura delle piante in città.