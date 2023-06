Corsi per adolescenti Milano

Ancora una volta l’Amministrazione comunale di Cinisello Balsamo vede premiate le politiche giovanili con un nuovo finanziamento regionale. “Cinyoungaction – Azioni per i giovani – I giovani in azione” è il nome del nuovo progetto che coinvolgerà gli adolescenti della città in una prospettiva non solo aggregativa, ma anche educativa e formativa. Il progetto, che ha ottenuto un finanziamento pari a 100mila euro, vede il Comune di Cinisello come capofila in partnership con la Fondazione Mazzini, l’Associazione Vi.Be e il Museo di Fotografia Contemporanea.

“Questa nuova proposta conferma la visione e la capacità progettuale di questa amministrazione che da tempo ha avviato politiche a misura dei giovani per renderli sempre più protagonisti delle loro azioni“, ha dichiarato il sindaco Giacomo Ghilardi.

“Una fascia di età quella degli adolescenti che vive di relazioni e necessita sempre più di spazi di formazione e aggregazione. Questo progetto è particolarmente importante perché si propone di offrire nuove opportunità attrattive e aggregative ripartendo dall’educazione, utilizzando strumenti molto stimolanti e di forte impatto e interesse per il mondo giovanile”, spiega Daniela Maggi, assessore alle Politiche giovanili e Cultura.

Corsi per Dj e di speakeraggio radiofonico, laboratori per videomaker, Area gaming, fotografia e altro saranno in concreto le proposte rivolte ai giovani. Un altro aspetto molto significativo sarà legato all’animazione dei nuovi spazi aggregativi che sarà presidiata e gestita da educatori professionisti, capaci di coinvolgere i ragazzi nelle attività, proponendo progetti educativi di gruppo ed individuali.

Gli spazi individuati per realizzare le attività saranno sia all’interno del Centro Culturale Il Pertini che nel quartiere Sant’Eusebio, dove è ricca la presenza di realtà associative che nate da giovani e cittadini che vi abitano. Proprio una di queste associazioni, il Vi.be, realtà che propone corsi di educazione alla musica, è partner del progetto e vedrà l’apertura di un nuovo spazio aggregativo e culturale dedicato ai giovani e connesso al Centro Culturale Il Pertini.

Dal canto suo il Museo di Fotografia – attraverso il Servizio educativo, impegnato nella valorizzazione delle collezioni e nell’educazione visiva a diversi livelli – proporrà attività di avvicinamento alla fotografia con percorsi tematici di conoscenza alle esposizioni, laboratori di esperienze visive, che fanno leva sull’immaginazione, sulla sensibilità e sulle emozioni al fine di stimolare curiosità e creatività.

Allo stesso tempo, grazie alla partecipazione nel progetto della Fondazione Mazzini e con diverse azioni educative, si vuole prevenire il fenomeno dell’abbandono scolastico e della difficoltà di molti giovani nell’orientare i propri studi e le proprie risorse verso il mondo del lavoro. Per questo si sono studiate azioni concordate tra l’Informagiovani di Cinisello Balsamo, l’Ufficio Scuole del Comune e le scuole dell’Ambito per coinvolgere molti studenti a rischio abbandono che potrebbero essere orientati verso altri studi o percorsi formativi prima che la delusione per gli insuccessi scolastici o altre problematiche familiari e di vita li portino di lì a poco tempo a rientrare nella categoria NEET.

Al termine di queste azioni alcuni giovani verranno accompagnati in percorsi di Dote Unica Lavoro grazie alla presenza tra i partners di Operatori accreditati ai servizi al lavoro oltre che dedicare una “premialità” ad alcuni giovani che all’interno dei percorsi laboratoriali presentati vorranno incrementare le proprie competenze con corsi di formazione o tirocini retribuiti.